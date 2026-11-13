Pochettino cần phép màu để giải cứu Man United

Mauricio Pochettino được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho Man United sau cuộc chia tay của Michael Carrick.

Pochettino từng có thời gian dẫn dắt Chelsea. Ảnh: THX

Với khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, HLV Mauricio Pochettino có thể khai thác tốt hơn Bruno Fernandes, Matheus Cunha và những nhân tố trẻ, nhưng nhà cầm quân người Argentina cũng cần giải quyết bài toán nhân sự đang tồn tại ở Man United.

Cần sự linh hoạt chiến thuật

Pochettino là mẫu HLV chỉ trung thành với một sơ đồ chiến thuật. Từ Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea cho đến đội tuyển Mỹ, ông luôn hướng đến bóng đá tấn công, ưu tiên khả năng kiểm soát không gian và tạo áp lực lên đối phương.

Trong thời gian dẫn dắt Tottenham, chiến thuật của Pochettino thường dựa vào những hậu vệ cánh dâng cao, mở rộng chiều ngang đội hình và tạo ra nhiều phương án tấn công. Tuy nhiên, đây cũng có thể là vấn đề đối với Manchester United, khi đội bóng vừa bị chỉ trích vì không tăng cường lực lượng ở vị trí hậu vệ biên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Dù vậy, Pochettino đã chứng minh khả năng thích nghi tại Chelsea và đội tuyển Mỹ. Thay vì yêu cầu cả hai hậu vệ cánh cùng dâng cao, ông có thể bố trí một người tham gia tấn công, trong khi người còn lại lùi xuống tạo thành hàng thủ ba người hoặc bó vào trung tuyến để hỗ trợ phòng ngự.

Patrick Dorgu có thể là phương án phù hợp cho vai trò dâng cao bên hành lang cánh. Cách bố trí này giúp Man United duy trì chiều rộng trong tấn công mà không phải đánh đổi quá nhiều sự an toàn ở phía sau.

Đồng thời, những cầu thủ có khả năng hoạt động rộng như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo sẽ có thêm không gian để di chuyển, gây rối hàng phòng ngự đối phương và tìm kiếm cơ hội dứt điểm.

Pochettino từng khai thác hiệu quả khả năng sáng tạo của Cole Palmer tại Chelsea trong vai trò tấn công linh hoạt. Đây là cơ sở để kỳ vọng ông có thể tìm ra cách sử dụng những cầu thủ giàu kỹ thuật của Man United.

Bruno Fernandes có thể được giải phóng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Pochettino là khai thác tối đa năng lực của đội trưởng Bruno Fernandes.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giữ vai trò trung tâm trong lối chơi Manchester United dưới nhiều đời HLV. Khả năng chuyền bóng, kiến tạo, di chuyển vào khoảng trống và tạo ra những tình huống đột biến khiến anh trở thành nhân tố khó thay thế.

Đáng chú ý, Tottenham từng muốn chiêu mộ Fernandes nhưng không thành công. Giờ đây, Pochettino có cơ hội trực tiếp làm việc với cầu thủ mà đội bóng cũ của ông từng theo đuổi.

Bây giờ, Bruno Fernandes có thể được trao nhiều tự do hơn so với thời Carrick. Thay vì cố định ở một vị trí, anh được phép luân chuyển thường xuyên với Cunha và Mbeumo, qua đó tạo ra những phương án phối hợp khó lường ở khu vực 1/3 cuối sân.

Đây có thể là chìa khóa giúp Man United cải thiện khả năng sáng tạo. Khi Fernandes được giải phóng khỏi những nhiệm vụ vị trí quá cứng nhắc, anh sẽ có nhiều cơ hội tham gia trực tiếp vào các tình huống quyết định.

Tuy nhiên, sự tự do của một cầu thủ kiến tạo cũng cần được đặt trong hệ thống có tính tổ chức. Pochettino phải bảo đảm những vị trí còn lại duy trì được sự cân bằng, tránh để đội bóng mất kiểm soát khi Fernandes dâng cao.

Joshua Zirkzee có thể là một người khác được hưởng lợi, bởi Pochettino thích một điểm tựa trên hàng công để các tiền đạo khác có thể phối hợp tấn công và để cầu thủ có thể tạt bóng từ vị trí sâu hơn.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, Pochettino đặc biệt coi trọng nền tảng thể lực và khả năng di chuyển không bóng. Các cầu thủ phải duy trì cường độ hoạt động cao, liên tục hoán đổi vị trí và hỗ trợ đồng đội ở cả hai mặt trận.

Tại Tottenham, Dele Alli từng nổi bật với khả năng di chuyển rộng và tham gia vào nhiều khu vực khác nhau trên sân. Đó là hình mẫu cho thấy Pochettino không chỉ yêu cầu cầu thủ có kỹ thuật mà còn phải hiểu cách vận hành tập thể.

Trong phòng ngự, các cầu thủ tấn công cũng phải tích cực lùi về, di chuyển vào trung lộ để hỗ trợ hai tiền vệ và hình thành khối phòng ngự chặt chẽ. Điều này giúp đội bóng hạn chế khoảng trống ở khu vực giữa sân, đồng thời tạo điều kiện tổ chức pressing khi đối phương triển khai bóng.

Pochettino liệu có mang lại sự tươi mới cho Man United? Ảnh: THX

Pochettino cần nhiều hơn một phép màu

Manchester United không thiếu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo hay Zirkzee đều sở hữu những phẩm chất có thể đóng góp cho một hệ thống tấn công hiệu quả. Vấn đề là làm thế nào để kết nối họ thành một tập thể có tổ chức.

Pochettino có lợi thế ở khả năng xây dựng lối chơi giàu năng lượng, đề cao tính kỷ luật và sự linh hoạt. Những điều chỉnh từng được ông áp dụng tại Chelsea và đội tuyển Mỹ có thể giúp Man United khắc phục phần nào hạn chế về nhân sự, đặc biệt ở hai hành lang cánh.

Tuy nhiên, không thể kỳ vọng một HLV giải quyết tất cả vấn đề chỉ bằng chiến thuật. Việc thiếu phương án dự phòng cho Luke Shaw, những khoảng trống ở hàng phòng ngự và sự bất ổn trong phòng thay đồ vẫn là những bài toán cần ban lãnh đạo trực tiếp xử lý.

Pochettino có thể giúp Man United chơi bóng chủ động, giàu năng lượng và khó đoán hơn. Nhưng để đưa đội bóng trở lại vị thế cạnh tranh, ông cần sự thống nhất từ ban lãnh đạo, sự ủng hộ của cầu thủ và một chính sách chuyển nhượng hợp lý.

Người hâm mộ từng hát rằng Pochettino là một nhà cầm quân tài ba trong những năm tháng ông dẫn dắt Tottenham. Tại Old Trafford, ông sẽ cần chứng minh điều đó một lần nữa. Nhưng lần này, thử thách không chỉ là xây dựng một đội bóng mạnh, mà còn là vực dậy một tập thể đang đánh mất niềm tin vào chính con đường mình lựa chọn.

Và Pochettino sẽ cần hơn một phép màu để biến Manchester United thành "cỗ máy chiến thắng".

PHẠM QUANG