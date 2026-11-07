Nghệ thuật lùi lại: bài học từ Messi và Ronaldo

Cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo đều từng được tôn thờ như những vị thần tại quê hương mình. Thế nhưng, khoảnh khắc họ bước xuống khỏi đỉnh cao lại mang hai sắc thái hoàn toàn trái ngược, giữa một bên là sự thấu hiểu mềm mại, một bên là cuộc đấu tranh đầy tổn thương.

Ronaldo và Messi trong bức ảnh quảng cáo nổi tiếng của nhãn hàng Louis Vuitton.

Lionel Messi: Lời từ biệt trọn vẹn và sự buông bỏ thanh thản

Hành trình 21 năm khoác áo Argentina của Lionel Messi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Đó là chặng đường dài vượt qua nỗi đau và sự kiên trì. Trước khi đạt tới đỉnh cao với chức vô địch World Cup, hai danh hiệu Copa America và tấm Huy chương Vàng Olympic, Messi từng nếm trải không ít cay đắng với 5 lần thất bại ở các trận chung kết World Cup và Copa America. Chính những giọt nước mắt thất bại ấy đã trở thành động lực để các đồng đội trẻ nguyện chiến đấu hết mình vì anh.

Ở tuổi 39, trong kỳ World Cup 2026 đầy khắc nghiệt, Messi vẫn vượt xa mọi kỳ vọng khi đóng góp 8 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo để đưa Argentina tiến vào trận chung kết. Dù không thể bảo vệ vương miện sau thất bại nghẹt thở trước Tây Ban Nha trong một trận cầu căng thẳng, những giọt nước mắt của Messi trên đất New Jersey là sự bất lực, nhưng cũng là dấu gạch nối cho một chương sự nghiệp trọn vẹn.

Trải qua nỗi đau mất đi người cha thân yêu Jorge ở tuổi 68, cùng 207 trận đấu, 125 bàn thắng và 68 đường kiến tạo, Messi chọn trút bỏ áp lực.

Trận đấu chia tay tại Estadio Monumental ở Buenos Aires với chiến thắng 3-0 trước Benin trở thành khúc khải hoàn nhẹ nhàng. Dòng tâm sự trên trang cá nhân của anh thể hiện trọn vẹn sự thanh thản: "Thời gian không còn nhiều, những chương cũ phải khép lại... Tôi đã cống hiến tất cả và không còn gì để lại, phía sau là những tài năng trẻ xuất sắc xứng đáng có cơ hội".

Messi lùi lại không phải vì thất bại, mà vì anh hiểu rằng di sản vĩ đại nhất của một người thủ lĩnh là biết nhường lại khoảng trời cho thế hệ tương lai. Sau 21 năm, 207 trận đấu, 125 bàn thắng cùng trọn bộ sưu tập World Cup, Copa America và Huy chương Vàng Olympic, Messi rời đi như một người anh hùng bất tử, để lại một di sản rực rỡ được bảo tồn nguyên vẹn.

Cristiano Ronaldo: Bi kịch của một cái tôi không chịu khuất phục

Trái ngược với sự tĩnh lặng của Messi, lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo ở tuổi 41 lại mang dáng dấp của một bi kịch cá nhân. Không ai có thể phủ nhận vị thế huyền thoại của Ronaldo, người đội trưởng đã dẫn dắt Bồ Đào Nha đến ngai vàng Euro 2016, đồng thời là chân sút vĩ đại nhất lịch sử cấp đội tuyển với 146 bàn thắng sau 234 lần ra sân trong suốt 23 năm cống hiến.

Tuy nhiên, chính bản năng chiến đấu phi thường từng tạo nên một Ronaldo bất khả chiến bại lại trở thành rào cản lớn nhất của anh ở chặng cuối sự nghiệp. Trong hai năm qua, việc cố gắng níu giữ suất đá chính thay vì nhường vị trí cho các tài năng trẻ đã vô tình tạo ra áp lực lên lối chơi chung của toàn đội.

Thay vì chọn thời điểm thích hợp sau World Cup để rút lui, anh tiếp tục ở lại cho đến khi mâu thuẫn bùng nổ. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi anh phải ngồi dự bị trong chiến thắng trước Na Uy tại Nations League, lần đầu tiên sau 18 năm. Nỗi thất vọng vì cảm thấy bị thất hứa bởi HLV Jorge Jesus khiến Ronaldo tự ý rời hội quân, dẫn đến án phạt tiền cùng lệnh đình chỉ 30 ngày từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Dù sau đó Ronaldo đã quyết định dừng lại như một động thái xoa dịu tình hình, dư vị để lại vẫn là sự tiếc nuối. Hình ảnh một kiệt tác kiến trúc bị rạn nứt ở những nét chạm khắc cuối cùng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Sự phản kháng của Ronaldo không xuất phát từ ý định xấu, mà từ sự giằng xé nội tâm của một nhà vô địch chưa thể chấp nhận rằng đôi chân mình đã mỏi.

Di sản vĩ đại đằng sau hai ngã rẽ

Khi hai biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đương đại cùng khép lại chặng đường cống hiến cho đội tuyển quốc gia, điều đọng lại không chỉ là những con số kỷ lục, mà là sự suy ngẫm sâu sắc về cách con người đối diện với quy luật nghiệt ngã của thời gian.

Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp, cả Messi và Ronaldo đều đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi đưa bóng đá nước nhà lên tầm cao mới. Sự khác biệt trong những ngày cuối cùng chỉ làm nổi bật lên hai triết lý sống: một Messi tĩnh lặng, chấp nhận quy luật tự nhiên để bảo tồn nguyên vẹn sự lung linh của di sản; và một Ronaldo cuồng nhiệt, chiến đấu đến giọt sức lực cuối cùng dù phải nhận lấy những tổn thương.

Messi đã chọn rời đi đúng lúc với cái đầu ngẩng cao và phẩm giá nguyên vẹn, trong khi Ronaldo lại buông tay sau khi đã níu giữ quá lâu.

Thời gian rồi sẽ làm mờ đi những ồn ào ở chặng cuối, chỉ còn lại những bàn thắng và danh hiệu vĩ đại của hai huyền thoại sống. Lời từ biệt của họ, dẫu êm đềm hay giông bão, đều là bài học đắt giá về nghệ thuật buông bỏ và giá trị của sự đúng lúc trong thể thao đỉnh cao.

HỒ VIỆT