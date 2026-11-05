Cảm ơn Cristiano Ronaldo, vì tất cả những ký ức...

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Không chỉ là một cầu thủ ra đi - đó là một kỷ nguyên khép lại, một chương đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha khép lại, và với nhiều người, một phần tuổi trẻ cũng khép lại theo.

Trong video chia tay đầy xúc động trên Instagram, Ronaldo nói: "Bồ Đào Nha, ngày đó đã đến - ngày tôi trao lại chiếc áo số 7 vốn thuộc về tất cả chúng ta. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nó là của riêng mình, nhưng suốt 23 năm, tôi có đặc ân và trách nhiệm được mặc nó, bảo vệ nó và mang nó đến khắp các sân vận động trên thế giới".

Những lời ấy không chỉ là một tuyên bố giải nghệ. Đó là lời từ biệt của một người đàn ông đã dâng hiến cả thanh xuân cho màu áo đỏ - xanh.

Người ta sẽ nhớ những con số khó tin: 234 lần khoác áo đội tuyển, 146 bàn thắng - cả hai đều là kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá nam thế giới. 141 chiến thắng quốc tế, 14 bàn tại các kỳ EURO. Nhưng những con số ấy chỉ là phần nổi.

Điều khiến Ronaldo vĩ đại hơn cả là cách anh thay đổi một nền bóng đá. Khi anh xuất hiện lần đầu năm 2003, Bồ Đào Nha từng có Eusebio và giấc mơ World Cup năm 1966, rồi gần như chỉ có thế. Sau anh, người Bồ Đào Nha tin rằng họ có thể vô địch - và họ đã vô địch.

Đêm Paris 2016 sẽ mãi là biểu tượng của con người ấy. Bị Payet đốn ngã, nước mắt lăn trên má, anh rời sân ở phút 25. Nhưng thay vì gục ngã, Ronaldo đứng bên đường biên, hò hét, chỉ đạo, truyền lửa - như một HLV thực thụ. Khoảnh khắc ấy nói lên tất cả: một cầu thủ vĩ đại có thể bị thương ở đầu gối, nhưng không thể bị đánh bại ở trái tim.

Chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử, rồi hai chức vô địch Nations League (2019, 2025) - trong đó bàn thắng của anh vào lưới Tây Ban Nha ở chung kết 2025 đã đưa trận đấu đến hiệp phụ và loạt luân lưu - tất cả đều mang dấu ấn của người đội trưởng.

Người ta có thể ghét anh. Người ta có thể yêu anh. Nhưng không ai có thể phớt lờ anh. Trong một thế giới bóng đá luôn tìm cách chọn phe giữa anh và Messi, Ronaldo vẫn bước đi bằng đôi chân của chính mình - bằng kỷ luật thép, bằng khát khao không tắt, bằng những buổi tập lúc nửa đêm khi người khác đã ngủ. Anh là bằng chứng sống rằng tài năng có thể đưa bạn lên đỉnh, nhưng chỉ có nỗ lực phi thường mới giữ bạn ở đó suốt hai thập kỷ.

Sẽ có một buổi lễ tri ân xứng đáng, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã hứa như vậy. Và có lẽ, câu chuyện Ronaldo - Bồ Đào Nha vẫn chưa thực sự kết thúc. Giấc mơ về bàn thắng thứ 1.000 trong sự nghiệp vẫn còn đó. Nhưng dù điều gì xảy ra tiếp theo, một điều đã rõ: chiếc áo số 7 ấy sẽ không bao giờ còn ai mặc đẹp như anh.

Cảm ơn Cristiano. Vì những bàn thắng. Vì những nước mắt. Vì đã biến một quốc gia nhỏ bé thành một thế lực. Vì đã cho nhiều cậu bé yêu bóng đá được tin vào những điều phi thường.

Obrigado, capitão. Cảm ơn, người đội trưởng

LONG KHANG