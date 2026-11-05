Bồ Đào Nha sẽ tổ chức màn chia tay như thế nào cho Ronaldo?

Sau lời tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia của Ronaldo, câu hỏi kế tiếp là Bồ Đào Nha có tổ chức trận đấu tri ân hay không và ở hình thức nào khi đây là một kết thúc không êm đềm như trường hợp của Messi.

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Chặng đường hơn 23 năm cống hiến miệt mài cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha của Ronaldo đã chính thức khép lại sau tuyên bố chia tay đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Bắt đầu khoác áo chiếc áo số 7 huyền thoại từ tháng 8-2003, bây giờ siêu sao 41 tuổi chia sẻ anh cảm thấy đã đến lúc phải trao lại chiếc áo mang tính biểu tượng này cho thế hệ tương lai, kết thúc một hành trình dài đong đầy những kỷ niệm vô giá.

Tuy nhiên, kịch bản dẫn đến quyết định giã từ của Ronaldo lại diễn ra theo cách đầy giông bão và nuối tiếc. Mọi mâu thuẫn bùng nổ khi anh bị cất trên băng ghế dự bị trong chiến thắng trước Na Uy tại Nations League vào ngày 27-9. Cảm thấy bị tổn thương và cáo buộc HLV trưởng Jorge Jesus thất hứa, cựu tiền đạo Real Madrid đã tự ý bỏ khỏi trại huấn luyện của tuyển Bồ Đào Nha. Hành động nông nổi này khiến anh nhận án phạt tiền cùng án treo giò 30 ngày từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).

Bất chấp những rạn nứt gay gắt ở chặng cuối, FPF đã nhanh chóng ra thông cáo chính thức khẳng định sự trân trọng và lòng biết ơn đối với người thủ lĩnh vĩ đại của bóng đá nước nhà. LĐBĐ Bồ Đào Nha ca ngợi Ronaldo là biểu tượng của tinh thần cống hiến, người đã đổ từng giọt mồ hôi và ghi những bàn thắng quyết định cho màu áo quốc gia. Quan trọng hơn, FPF cam kết mạnh mẽ sẽ tổ chức một lễ tri ân đặc biệt và xứng tầm để người hâm mộ trên khắp cả nước có cơ hội tôn vinh những đóng góp vô giá của anh.

Kế hoạch về một "trận đấu chia tay" Ronaldo hoành tráng theo phong cách Lionel Messi tại Lisbon đang được FPF nghiêm túc cân nhắc. Mặc dù vậy, việc hiện thực hóa sự kiện này đang đối mặt với nhiều rào cản. Lịch thi đấu quốc tế của các đội tuyển châu Âu hiện đang quá dày đặc với các trận đấu chính thức.

Bên cạnh đó, nếu Ronaldo đá trận đấu cuối với đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại, thì bài toán hàn gắn mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus, cùng việc sắp xếp thời điểm sau khi Ronaldo hoàn thành án treo giò 30 ngày sẽ quyết định xem liệu siêu sao số 7 có chấp nhận bước ra sân để nhận lời từ biệt chính thức từ quê nhà hay không.

LONG KHANG