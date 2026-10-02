Ronaldo - Bồ Đào Nha và màn chia tay giông bão

Việc Ronaldo tự ý rời đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại Nations League đánh dấu một cái kết đầy giông bão cho hành trình 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

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Theo nhận định thuần túy về chuyên môn từ các chuyên gia của hãng Opta, đây là một đoạn kết xung đột đầy nuối tiếc nhưng lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được đối với một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Từ sự chấp nhận đến phản ứng giận dữ tại Oslo

Chỉ một tuần trước khi cuộc khủng hoảng bùng nổ, Ronaldo từng tỏ ra vô cùng thấu hiểu về vị thế của mình trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTP sau chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales, siêu sao 41 tuổi chia sẻ với thái độ điềm tĩnh: "Nếu HLV quyết định điều tốt nhất cho đội bóng là tôi bắt đầu trên băng ghế dự bị, tôi hoàn toàn chấp nhận. Tôi ở đây để cống hiến cho đội tuyển bằng bất kỳ cách nào. Tập thể luôn đứng trên mọi cá nhân và tôi sẵn sàng đảm nhận bất kỳ vai trò nào được giao".

Tuy nhiên, sự chịu đựng đó mau chóng chạm tới giới hạn. Ở trận thắng 2-1 trước Na Uy tại Oslo, Ronaldo phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh không ra tri ân cổ động viên nhà mà đi thẳng xuống đường hầm.

Giọt nước tràn ly xuất hiện trong buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch, khi HLV trưởng Jorge Jesus từng làm việc với Ronaldo tại Al Nassr, công khai khẳng định quyền lực tuyệt đối trên băng ghế chỉ đạo: "Tôi có thể nói với bất kỳ cầu thủ nào rằng cậu phải ngồi dự bị. Nếu tôi cần 30 phút, cậu sẽ vào sân; nếu không cần, cậu sẽ không vào. Không một cầu thủ nào có thể thay đổi ý định của tôi, dù là Ronaldo hay bất kỳ ai trong thế giới bóng đá này. Không bao giờ. Số 0".

Ngay sau buổi họp báo, Ronaldo đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) và chính thức thu dọn hành lý rời hội quân, khép lại hành trình thi đấu quốc tế trong sự chấn động của truyền thông.

Cái bẫy từ sự ưu ái của Roberto Martinez

Theo Opta Analyst, mầm mống cho cái kết này đã được gieo từ quyết định quản lý nhân sự của các đời HLV trước đó. Cựu HLV Fernando Santos từng dũng cảm gạch tên Ronaldo khỏi đội hình xuất phát tại vòng 1/8 World Cup 2022 gặp Thụy Sĩ – trận đấu mà người thay thế Goncalo Ramos đã lập một cú hat-trick thần thánh trong chiến thắng 6-1.

Tuy nhiên, người kế nhiệm Roberto Martínez lại chọn con đường ngược lại: đưa Ronaldo trở lại vị trí trung tâm bất khả xâm phạm. Dưới thời Martínez, Ronaldo đá chính 9/10 trận vòng loại Euro 2024, toàn bộ 5 trận tại VCK Euro 2024, 5/6 trận vòng loại World Cup 2026 và cả 5 trận đấu tại VCK World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

Mặc dù Ronaldo vẫn giữ được duy trì hiệu suất ghi bàn tốt dưới thời Martinez, dữ liệu của Opta chỉ ra rằng việc sử dụng anh liên tục đã tạo ra một lỗ hổng chiến thuật lớn. Trong bóng đá hiện đại, cường độ gây áp lực (pressing) khi không có bóng là yêu cầu bắt buộc. Lối chơi ít di chuyển phòng ngự của một cầu thủ ngoài 40 tuổi là sự xa xỉ mà rất ít đội bóng hàng đầu có thể gánh vác, trừ khi đội bóng đó được thiết kế đặc biệt như cách Argentina đã bù đắp cho Lionel Messi.

Thống kê tại World Cup 2026 đã phơi bày giới hạn đó. Trong trận hòa 0-0 kéo dài tới hiệp phụ gặp Tây Ban Nha, Ronaldo chỉ có vỏn vẹn 19 lần chạm bóng trong 90 phút và không chạm bóng một lần nào kể từ phút 80.

Trước đó ít ngày ở trận gặp Croatia, khi Martinez rút Ronaldo ra nghỉ ở phút 81, Goncalo Ramos vào sân đã ngay lập tức trở thành điểm tựa tấn công và ghi bàn thắng vàng quyết định. Việc Martinez không dám đưa Ramos vào sớm ở trận gặp Tây Ban Nha đã khiến Bồ Đào Nha bị loại bởi bàn thua muộn ở những phút bù giờ.

Xét trên bình diện World Cup, dù nằm trong tốp chân sút vĩ đại nhất giải đấu, Ronaldo phải mất tới 27 trận đấu để có được số bàn thắng ấy – số trận nhiều hơn 7 trong số 8 cầu thủ xếp trên anh.

Di sản vĩ đại và tương lai mới của Selecao châu Âu

Bất chấp cái kết có phần cay đắng và ồn ào, theo Opta sự kiện này khó có thể làm hoen ố di sản vĩ đại của Ronaldo đối với bóng đá Bồ Đào Nha. Trong 5, 10 hay 20 năm nữa, lịch sử sẽ ghi nhớ những con số kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 234 lần khoác áo ĐTQG, 142 bàn thắng quốc tế (kỷ lục bóng đá nam thế giới), cùng chiếc cúp vô địch Euro 2016 lịch sử và 2 danh hiệu Nations League dưới sự dẫn dắt của anh.

Những tranh cãi tại Copenhagen rốt cuộc sẽ chỉ còn là một dòng chú thích nhỏ trong cuốn sử thư về một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Việc Ronaldo ra đi là một nốt trầm đáng tiếc ở thời điểm hiện tại, nhưng nhìn ở góc độ tích cực, bóng đá Bồ Đào Nha từ năm 2026 trở đi có thể sẽ thi đấu thanh thản và hiệu quả hơn khi không còn bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi vô tận xung quanh cái tên Cristiano Ronaldo.

HỒ VIỆT