Messi có thể yên tâm với kỷ nguyên mới của tuyển Argentina

Sau hơn hai thập kỷ cống hiến trọn vẹn cho màu áo La Albiceleste, Lionel Messi chuẩn bị khép lại hành trình quốc tế vĩ đại của mình. Và Argentina dường như vẫn đang bước tiếp con đường vinh quang.

Khi bóng dáng thiên tài đã khuất, Argentina vẫn đang tiến bước

Khoảng trống mà siêu sao 39 tuổi Messi để lại là vô cùng to lớn, nhưng những màn thể hiện hứa hẹn của thế hệ tiếp nối, đặc biệt là sự tỏa sáng rực rỡ của Nico Paz, đang chứng minh rằng bóng đá Argentina đã sẵn sàng cho một chương mới đầy tự tin.

Di sản vĩ đại và lời chia tay của một biểu tượng

Ở tuổi 39, quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế của Lionel Messi là bước đi không thể đảo ngược. Sau trận đấu chia tay chính thức trong trận giao hữu gặp Benin vào ngày 6-10 tới đây, Messi cùng trung vệ dày dạn kinh nghiệm Nicolás Otamendi sẽ chính thức khép lại chặng đường cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Nhìn lại nửa sau sự nghiệp quốc tế của Messi, đó là một hành trình kỳ diệu. Từ chỗ phải chịu áp lực nặng nề và từng tuyên bố giải nghệ sau thất bại ở chung kết Copa América 2016, anh đã trở lại để đưa Argentina tới đỉnh cao chói lọi với hai chức vô địch Copa América, một danh hiệu World Cup và thêm một lần vào tới trận chung kết World Cup. Thành tích vượt qua cả di sản của huyền thoại Diego Maradona đã đưa Messi trở thành biểu tượng bất tử trong lòng người hâm mộ xứ Tango.

Suốt nhiều năm qua, Messi luôn là "chiếc phao cứu sinh" vĩ đại nhất của bóng đá Argentina. Khi trận đấu rơi vào bế tắc hay vòng xoáy khủng hoảng, các đồng đội và người hâm mộ luôn hướng mắt về phía anh với niềm tin rằng "siêu anh hùng" sẽ xuất hiện để giải quyết mọi rắc rối.

Giờ đây, khi Messi ra đi, Argentina buộc phải học cách sinh tồn mà không có điểm tựa ấy. Việc thay thế Messi về mặt cá nhân hay tầm ảnh hưởng tinh thần là điều hoàn toàn bất khả thi. Tuy nhiên, dưới góc độ lối chơi tập thể, sự vắng mặt của một ngôi sao lớn đôi khi lại mở ra cơ hội để đội bóng xây dựng một lối chơi đồng đều, linh hoạt và giàu tính gắn kết hơn.

Thực tế đã chứng minh Argentina hoàn toàn đủ sức thăng hoa khi không có Messi. Minh chứng rõ nét nhất là chiến thắng dội gáo nước lạnh 4-1 trước đại kình địch Brazil tại vòng loại World Cup hồi tháng 3-2025. Trận đấu đó, dưới sự nhịp nhàng của Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada và Julián Alvarez, La Albiceleste đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công rực lửa và đầy biến hóa.

Nico Paz và câu trả lời cho chiếc áo số 10 huyền thoại

Câu hỏi lớn nhất khiến truyền thông và người hâm mộ trăn trở trong giai đoạn chuyển giao chính là: "Ai đủ bản lĩnh để khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại của Messi?". Câu trả lời đang dần hé lộ thông qua màn trình diễn thăng hoa của tiền vệ trẻ Nico Paz.

Trong chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Bolivia ở trận giao hữu hôm 30-9, khi không có sự phục vụ của Messi, Nico Paz đã bước ra ánh sáng với màn trình diễn vô cùng chói sáng. Kỹ thuật cá nhân điệu nghệ, tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng đạo diễn trận đấu của sao trẻ này đã chinh phục hoàn toàn giới chuyên môn.

Sự tự tin của Nico Paz cùng quyết định trao chiếc áo số 10 cho thế hệ mới chứng tỏ Argentina không chọn cách cất giữ quá khứ vào tủ kính, mà dùng chính biểu tượng đó để truyền cảm hứng cho tương lai.

Sự ổn định trên băng ghế huấn luyện là chìa khóa vàng cho quá trình chuyển giao này. HLV Lionel Scaloni đã đánh tiếng về việc gia hạn hợp đồng kéo dài đến Copa America 2028, kèm điều khoản gia hạn tới World Cup 2030. Điều này mang lại sự bảo đảm chiến lược dài hạn cho Albiceleste.

Trong danh sách triệu tập 35 cầu thủ mới nhất, Scaloni đã giữ lại bộ khung vô địch với 20 gương mặt vừa tham dự World Cup. Cặp trung vệ Cristian Romero và Lisandro Martínez (cùng 28 tuổi) được xác định là điểm tựa hàng thủ, bên cạnh sự hỗ trợ từ các nhân tố trẻ như Valentin Gomez và Tomas Palacios.

Ở hai hành lang cánh, HLV Scaloni đang thử nghiệm những tài năng 22 tuổi như Agustin Giay và Roman Vega. Trên hàng công, ngoài Nico Paz, các chân sút trẻ như Leonel Flores hay Matías Soulé cũng đang sung sức chờ đợi cơ hội thể hiện.

Lionel Messi có thể thanh thản bước vào ngôi nhà huyền thoại. Lời chia tay của anh không phải là sự sụp đổ của một đế chế, mà là sự chuyển giao ngọt ngào cho một thế hệ sung sức, tài năng và khao khát khẳng định mình. Argentina đang chứng minh họ không chỉ biết sống bằng ánh hào quang ký ức, mà đã sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

HỒ VIỆT