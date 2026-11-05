Nóng: Ronaldo chính thức giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo đã khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài 23 năm bằng một video dài 5 phút đầy xúc động, sau những bất đồng gay gắt với HLV trưởng Jorge Jesus của tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo sẽ không còn khoác áo tuyển Bồ Đào Nha nữa. Ảnh: THX

Cristiano Ronaldo đã chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế lẫy lừng trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, tiền đạo này đã ghi 146 bàn thắng sau 234 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, đồng thời giành chức vô địch Euro 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League.

Quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Ronaldo vướng vào cuộc xung đột căng thẳng với HLV Jorge Jesus. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi siêu sao người Bồ Đào Nha rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển bằng máy bay riêng trong đợt hội quân quốc tế hồi tháng 9 và tháng 10.

Trước đó, nhiều người kỳ vọng Ronaldo sẽ trở lại đội tuyển trong đợt tập trung tháng 11, khi Bồ Đào Nha chuẩn bị đối đầu Đan Mạch và Xứ Wales. Tuy nhiên, CR7 đã quyết định dừng lại sau 23 năm cống hiến.

Ronaldo cũng được kỳ vọng sẽ trao lại trọng trách cho thế hệ kế tiếp, trong đó có con trai Cristiano Junior, 16 tuổi, người vừa được triệu tập vào đội tuyển U17 Bồ Đào Nha trong tuần này.

Hôm nay 5-11, Ronaldo đã đăng tải một video dài 5 phút, trong đó gửi lời chia tay người hâm mộ, đồng đội, ban huấn luyện và toàn thể người dân Bồ Đào Nha.

Trong thông điệp của mình, Ronaldo chia sẻ:

“Gửi đến người dân Bồ Đào Nha, ngày trả lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia đã đến. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo ấy thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được mặc nó, bảo vệ nó và mang nó đến những sân vận động trên khắp thế giới.

Hôm nay là thời điểm để trao lại chiếc áo ấy cho tương lai. Đó không phải là một quyết định dễ dàng, bởi có những quyết định không chỉ được đưa ra bằng lý trí mà còn bằng cả trái tim.

Một hành trình bắt đầu từ tháng 8/2003 và đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi giờ đây khép lại. Khi nhìn lại tất cả những gì đã trải qua trong màu áo đội tuyển quốc gia, tôi không chỉ nhớ đến những trận đấu, bàn thắng, kỷ lục hay danh hiệu. Tôi nhớ đến những con người.

Tôi nhớ hàng triệu người dân mà mình chưa từng gặp trực tiếp nhưng vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của tôi. Bởi sau tất cả, bóng đá lớn lao hơn rất nhiều so với một trận đấu. Bóng đá là con người.

Trong suốt sự nghiệp quốc tế, tôi luôn tìm cách vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi muốn chiến thắng, muốn trở thành người giỏi nhất và muốn làm nên lịch sử. Tôi luôn đòi hỏi cao ở chính mình, luôn muốn nhiều hơn và luôn tin chúng tôi có thể tiến xa hơn.

Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho chiếc áo này. Có những buổi chiều và đêm hoàn hảo, có những chiến thắng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cũng có những thất bại mà ngay cả hôm nay tôi vẫn khó lòng nhớ lại.

Tôi từng thất bại, từng đau khổ và có những thời điểm không thể mang đến cho người dân Bồ Đào Nha điều họ mong muốn. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Trên hết, tôi chưa bao giờ ngừng tự hào khi được đại diện cho đất nước mình.

Qua nhiều năm, tôi nhận ra những điều rất giản dị. Mục tiêu rồi cũng qua đi, những chiếc cúp sẽ nằm trong bảo tàng và các kỷ lục rồi cũng bị phá vỡ. Nhưng có một điều thời gian không bao giờ xóa nhòa: vị trí mà chúng ta chiếm giữ trong trái tim mọi người.

Nếu tôi từng khiến các bạn hạnh phúc, nếu một bàn thắng của tôi từng khiến các bạn ôm lấy ai đó, quên đi một vấn đề hay đơn giản là cảm thấy tự hào về đất nước mình, thì tất cả những điều đó đều xứng đáng.

Bởi là người Bồ Đào Nha cũng có nghĩa là như vậy. Chúng ta cùng nhau chịu đựng, cùng nhau đứng dậy và cùng nhau tiếp tục tin tưởng.

Bồ Đào Nha sẽ luôn cần những cầu thủ trẻ có ước mơ, những người không bao giờ bỏ cuộc và những thế hệ mới tin họ có thể chạm đến những điều chưa ai từng đạt được. Một quốc gia không ngừng tạo ra những người hùng mới sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng vào chính mình.

Gửi đến các đồng đội trong đội tuyển quốc gia, tôi muốn dành lời cảm ơn đặc biệt. Cảm ơn các bạn vì mỗi bước chạy, mỗi cái ôm, mỗi cuộc tranh luận và cả những khoảnh khắc im lặng trước khi bước vào sân. Cảm ơn vì những chiến thắng chúng ta cùng ăn mừng và những thất bại đã giúp tất cả trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi vô cùng vinh dự khi được làm đội trưởng của các bạn. Nhưng không có người đội trưởng nào đơn độc. Các bạn là một phần trong lịch sử của tôi.

Tôi cũng xin cảm ơn tất cả HLV, giám đốc, bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên trang phục và những người đã làm việc cùng tôi trong suốt những năm qua. Nhiều người trong số các bạn chưa bao giờ xuất hiện trong những bức ảnh, nhưng nếu không có các bạn, sẽ chẳng có bức ảnh nào được tạo nên.

Gửi đến gia đình tôi, cảm ơn vì đã cùng chia sẻ giấc mơ này. Cảm ơn vì đã thấu hiểu những lần vắng mặt, những hy sinh và những khoảnh khắc đội tuyển quốc gia chiếm lấy khoảng thời gian vốn cũng thuộc về gia đình.

Nếu tôi có thể đi xa đến vậy, đó là bởi chúng ta luôn sát cánh bên nhau.

Và gửi đến người dân Bồ Đào Nha, đến tất cả những người Bồ Đào Nha đang sinh sống trên khắp thế giới, tôi muốn nói điều cuối cùng.

Có một hình ảnh mà tôi sẽ luôn mang theo trong suốt cuộc đời: khoảnh khắc quốc ca vang lên. Tôi nhìn xung quanh, thấy những đồng đội, khán đài, những đứa trẻ, những người mẹ, người cha và ông bà. Tôi thấy những người Bồ Đào Nha đã đi từ rất xa chỉ để có mặt ở đó.

Trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta không còn khác biệt. Không có câu lạc bộ, không có màu áo, không có giai cấp, nghề nghiệp hay những quan điểm riêng. Chỉ còn một niềm đam mê duy nhất: Bồ Đào Nha.

Đó là cảm giác tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Hôm nay, hành trình của tôi trên sân cỏ cùng đội tuyển quốc gia kết thúc. Tôi ra đi với tư thế ngẩng cao đầu, tự hào về con đường đã đi và ý thức rằng mình đã cống hiến tất cả những gì có thể cho Bồ Đào Nha.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng là một trong số các bạn. Tôi sẽ tiếp tục chịu đựng, cổ vũ và ăn mừng mọi chiến thắng của đội tuyển.

Tôi đã dành cả cuộc đời để nỗ lực trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Hôm nay, tôi nhận ra rằng chiến thắng lớn nhất là được xứng đáng đại diện cho quốc gia tuyệt vời nhất thế giới.

Cảm ơn vì 23 năm qua. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Cảm ơn vì đã cho phép tôi sống giấc mơ bắt đầu từ khi còn là một cậu bé ở Madeira, chạy theo trái bóng.

Chiếc áo số 7 sẽ được trao lại, nhưng niềm tự hào khi khoác lên mình nó sẽ mãi mãi thuộc về tôi.

Bồ Đào Nha sẽ luôn ở trong tôi.

Tạm biệt, Cristiano Ronaldo”.