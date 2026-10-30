Ronaldo ghi hat-trick cho Al Nassr sau 2 năm rưỡi

Cristiano Ronaldo lập một cú hat-trick chỉ trong vòng 15 phút cho Al Nassr, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng 5-3 trước Al Kholood tại giải Saudi Pro League, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của anh lên con số 985.

Cristiano Ronaldo chỉ cần thêm 15 bàn để đạt cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Ảnh: THX

Khi tỷ số đang là 2-2, Ronaldo lần lượt ghi bàn ở các phút 66, 72 và 81 để ấn định chiến thắng 5-3 chung cuộc cho đội nhà. Đây là cú hat-trick thứ 7 siêu sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha ghi cho Al Nassr kể từ khi chuyển đến thi đấu tại Saudi Arabia vào năm 2023, nhưng là lần đầu tiên anh ghi 3 bàn trong một trận tại Saudi Pro League kể từ đầu tháng 5-2024.

Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ trên mạng xã hội: “Một chiến thắng tuyệt vời, màn trình diễn xuất sắc của cả tập thể. Rất vui khi đóng góp một cú hat-trick!”.

Tính đến nay, Ronaldo đã sở hữu con số ấn tượng với 67 cú hat-trick trong sự nghiệp ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia (44 lần cho Real Madrid, 10 lần cho Bồ Đào Nha, 7 lần cho Al Nassr, 3 lần cho Man United và 3 lần cho Juventus).

Ronaldo hiện đã là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá, anh vừa nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 985 - nhiều hơn 49 bàn so với người xếp thứ 2 là Lionel Messi (936 bàn).

Nếu trước đây còn có chút nghi ngờ, thì giờ đây, việc Ronaldo đạt cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp dường như đã trở thành điều tất yếu. Khoảng cách đó giờ chỉ là 15 bàn thắng, điều mà cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng có thể hoàn thành trong màu áo Al Nassr mùa giải năm nay cũng như trong các trận đấu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trong chiến thắng vừa qua của Al Nassr, Joao Felix - đồng đội của Ronaldo tại cả Al Nassr lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha - cũng đã có một trận đấu xuất sắc với 4 pha kiến ​​tạo. Với kết quả này, Al Nassr tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League với 28 điểm. Họ hiện có cùng số điểm với đội dẫn đầu là Al-Qadisiyah, dù đối thủ đã chơi nhiều hơn một trận.

Ngược lại, Al-Hilal rơi xuống vị trí thứ 3 với 27 điểm, trong khi vẫn còn 2 trận chưa đấu so với Al-Qadisiyah và một trận chưa đấu so với Al Nassr.

LINH SƠN