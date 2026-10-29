Lionel Messi và Inter Miami CF vinh dự đá trận khai màn “mùa giải MLS đặc biệt”

Mùa giải rút gọn (sprint season) năm 2027 của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ bắt đầu bằng trận đấu riêng biệt giữa Inter Miami CF và FC Cincinnati vào ngày 19-2 tại sân Nu Stadium ở Miami (Florida).

Lionel Messi đang thấy cơ hội thắng danh hiệu đến nhanh hơn trong vài tháng tới. Ảnh: THX

Theo kế hoạch đã được công bố từ tháng 3, MLS thực hiện “mùa giải rút gọn” này nhằm tạo tiền đề cho việc chuyển đổi sang một lịch trình thi đấu mới, với thể thức thi đấu từ mùa hè sang mùa xuân vốn phù hợp hơn với lịch bóng đá quốc tế.

Mùa giải rút gọn MLS 2027 là một giải đấu được tổ chức trong thời gian ngắn, bao gồm 14 trận đấu giữa các đội trong cùng khu vực (conference). Giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 2-2027 và khép lại với loạt trận playoff MLS Cup vào tháng 5.

Trong giai đoạn này, mỗi CLB sẽ thi đấu 7 trận trên sân nhà và 7 trận trên sân khách, tất cả đều đối đầu với các đối thủ cùng khu vực. Tám đội đứng đầu mỗi khu vực sẽ giành quyền vào vòng playoff. Tại đây, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch của khu vực miền Đông và miền Tây. Hai đội vô địch mỗi khu vực sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết MLS Cup 2027.

Mùa giải rút gọn này sẽ tìm ra nhà vô địch MLS Cup vào tháng 5, đồng thời các kết quả khác cũng sẽ quyết định suất tham dự CONCACAF Champions Cup 2028 và Leagues Cup 2028. Sau đó, mùa giải MLS 2027-2028 sẽ bắt đầu vào tháng 7-2027, với trận tranh chức vô địch dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5-2028.

Hiện tại, mùa giải năm 2026 vẫn đang đi dần vào hồi kết, chỉ còn 3 trận để khép lại các bảng đấu khu vực miền Đông và miền Tây. Trong đó Inter Miami CF của Messi đã chính thức giành suất thi đấu ở vòng play-off, hành trình mà họ hy vọng sẽ thi đấu thành công để tiến đến trận chung kết và bảo vệ danh hiệu MLS Cup lịch sử từng giành được vào năm ngoái.

Cá nhân Messi còn 3 trận nữa để hướng tới việc gia tăng thành tích 25 bàn thắng - con số đang giúp anh dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng MLS (hiện đã nhiều hơn 3 bàn so với Petar Musa của FC Dallas) - đồng thời củng cố cơ hội giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải (MVP) lần thứ 3 liên tiếp.

Siêu sao 39 tuổi người Argentina hiện cũng có 15 pha kiến tạo, dẫn đầu cùng với Evander (FC Cincinnati) và Son Heung-min (Los Angeles FC).

LINH SƠN