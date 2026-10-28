Toni Kroos ngợi khen Mourinho khi thắng El Clasico

Trong bài phân tích mới nhất sau trận El Clasico, huyền thoại của Real Madrid, Toni Kroos, đã dành những lời có cánh cho HLV Mourinho.

"Trong hai năm qua, các trận El Clasico đều nghiêng về phía Barca. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, và tôi phải dành lời khen ngợi cho công việc của Mourinho. Real đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và ông ấy đã thiết lập một sơ đồ tuyệt vời", Toni Kroos mở đầu cho những đánh giá về trận đấu trên AS.

Theo Kroos, trong suốt hai năm qua, kết quả các trận El Clasico hoàn toàn nghiêng về phía Barcelona khi đội bóng xứ Catalonia giành chiến thắng ở 6 đến 7 lần đụng độ gần nhất, đồng thời khiến Real Madrid phải nhận trung bình tới 4 bàn thua mỗi trận. Tuy nhiên, cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển trong cuộc đọ sức vừa qua.

Cựu danh thủ người Đức thừa nhận anh bất ngờ với cách tiếp cận trận đấu của đội bóng cũ: “Real Madrid và Mourinho đã cực kỳ dũng cảm tại Camp Nou, và đó chính là sự khác biệt lớn nhất so với các trận El Clasico gần đây”.

Theo Kroos, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thiết lập một sơ đồ chiến thuật xuất sắc, dám chỉ đạo các học trò tự tin triển khai bóng từ tuyến dưới ngay trên thánh địa của Barcelona – điều mà rất ít đối thủ làm được khi chạm trán Barca. Real Madrid đã thi đấu thăng hoa trong 65 phút đầu tiên và duy trì sự tập trung phòng ngự như một khối thống nhất khi đối phương có bàn gỡ hòa.

Phân tích sâu hơn về mặt nhân sự và chiến thuật, Kroos chỉ ra rằng hệ thống của Mourinho đã khiến các ngôi sao bên phía Barcelona như Pedri hay Raphinha rơi vào thế lúng túng và liên tục mắc sai lầm. Đáng chú ý, việc bố trí Huijsen theo kèm sát sao Fermín đã mang lại hiệu quả phòng ngự vượt ngoài mong đợi. Real Madrid áp đảo và chiến thắng trong hầu hết các tình huống tranh chấp nhờ cường độ thi đấu vượt trội.

Kroos nhận định Barcelona là đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng họ lập tức gặp rắc rối lớn khi hệ thống vây bắt tầm cao không hoạt động và phải lùi về phòng ngự dưới mức độ ép sân dồn dập.

Bên cạnh đó, Kroos đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của Kylian Mbappé cũng như sự kết nối ăn ý giữa Arda Guler với chân sút người Pháp. Anh ví những mẫu tiền đạo sở hữu tốc độ xé gió như Mbappe hay Vinicius là "món quà vô giá" đối với các tiền vệ kiến thiết.

Khép lại bài nhận định, Kroos gửi lời xin lỗi nếu những đánh giá của mình mang thiên hướng ủng hộ Real Madrid quá mức. Anh chia sẻ rằng sau hai năm chia tay đội và phải chứng kiến đội nhà chịu nhiều thất bại cay đắng, đây là thời điểm tuyệt vời để các cổ động viên Madrid tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đồng thời, cựu tiền vệ này cũng hóm hỉnh tiết lộ thêm rằng vì một số lý do riêng, anh không mong muốn PSG giành chức vô địch Champions League thứ ba trong lịch sử.

LONG KHANG