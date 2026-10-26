Jose Mourinho và dấu ấn chiến thuật ở trận Siêu kinh điển

13 năm sau khi rời mái nhà Bernabéu, Jose Mourinho trở lại trận El Clasico không còn sự ngông cuồng bộc phát, mà bằng hình ảnh của một chiến lược gia điềm tĩnh, lão luyện và đầy bản lĩnh.

HLV Mourinho chỉ đạo trong trận El Clasico. Ảnh THX

Bằng nghệ thuật chiến thuật bậc thầy, vị HLV người Bồ Đào Nha đã cùng Real Madrid quật ngã Barcelona 2-1 ngay tại Camp Nou, thu hẹp khoảng cách cuộc đua vô địch La Liga xuống còn 3 điểm và khẳng định vị thế của một chuyên gia trị các trận đại chiến.

Nước cờ thế hoàn hảo

Trước khi bóng lăn, giới chuyên môn nghi ngờ quyết định của Mourinho khi trao suất đá chính cho Bernardo Silva. Tuy nhiên, đây chính là nước đi quyết định làm nên chiến thắng. Sự xuất hiện của Bernardo Silva cùng Arda Guler, Bellingham, Diomande và Mbappe mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng kiểm soát, tính sáng tạo và tốc độ phản công.

Mourinho đã đọc vị lối chơi ép sân tầm cao của Hansi Flick. Ông yêu cầu học trò chủ động dụ đối phương dâng cao, dũng cảm thoát pressing bằng các đường chuyền ngắn rồi bất ngờ chuyển hướng bóng sang các khoảng trống ở hai biên. Sơ đồ phòng ngự dâng cao của Barcelona hoàn toàn bị xé rách bởi những khoảng trống mà Diomande, Bellingham và Mbappe liên tục khai thác bằng tốc độ.

Cucurella phong tỏa Yamal thành công. Ảnh THX

Đặc biệt, kế hoạch vô hiệu hóa ngòi nổ Lamine Yamal được Mourinho thiết lập vô cùng ấn tượng. Marc Cucurella được phân công theo kèm sát sao, kết hợp với sự hỗ trợ phòng ngự kiên trì từ Diomande. Nhờ sự tập trung tuyệt đối, Cucurella đã hoàn toàn "bỏ túi" Yamal, khiến thần đồng của Barcelona bất lực và bị bẻ gãy mọi đợt lên bóng.

Sự nhạy bén từ băng ghế huấn luyện

Sự tinh quái của Mourinho còn thể hiện qua các quyết định thay người ở hiệp hai. Khi Hansi Flick tung Frenkie de Jong vào sân nhằm giành lại quyền kiểm soát tuyến giữa, Mourinho đáp trả ngay lập tức bằng việc đưa Camavinga vào thay người.

Đúng như tính toán, tốc độ và khả năng bứt tốc từ tuyến hai của Camavinga khi đối thủ xuống sức đã phát huy tác dụng tối đa. Phút 87, chính Camavinga bứt tốc ngoạn mục trước khi căng ngang chuẩn xác để Mbappe đệm bóng ấn định chiến thắng 2-1 (ảnh).

Chiến thắng này nâng chuỗi trận bất bại của Mourinho trong các trận El Clasico lên con số 6 liên tiếp (4 thắng, 2 hòa). Ông trở thành vị HLV thứ ba trong lịch sử Real Madrid làm được điều này, sánh ngang với hai huyền thoại Miguel Munoz (1962–1965) và Vicente del Bosque (2001–2003).

"Không ai được phép trên mây"

Dù lập nên chiến tích lẫy lừng ngay tại Camp Nou, Mourinho vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Trong phòng họp báo, ông tuyên bố đanh thép: "Đây là một chiến thắng tuyệt vời, nhưng tôi sẽ không để bất kỳ ai có tư tưởng trên mây. Nếu hôm nay chúng ta thắng tại Camp Nou rồi lại sẩy chân ở vòng đấu tới, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Real Madrid không đá El Clásico chỉ để thắng Barcelona, chúng tôi đá để vô địch giải đấu".

HLV Mourinho ôm thủ thành dự bị Lunin. Ảnh THX

Mourinho cũng ca ngợi tinh thần tập thể của Real Madrid. Ông tôn vinh thủ môn Andrii Lunin bắt chính xuất sắc thay Thibaut Courtois bị ốm ngay trước trận đấu, khen ngợi Fede Valverde cắn răng thi đấu chấn thương hơn 40 phút, và tri ân trung vệ trẻ Raul Asencio vừa phẫu thuật tuần trước vẫn xin tập trung cùng toàn đội.

"Người đặc biệt" đã trở lại, chín chắn hơn, mưu mẹo hơn và sẵn sàng đưa Kền kền trắng chinh phục những đỉnh cao mới.

Về mặt chiến thuật, HLV Mourinho đã tạo ra một thế trận phản công tuyệt vời, buộc hàng thủ dâng cao của Barcelona liên tục bị đặt vào tình trạng báo động. Trong khi đó, Barcelona thi đấu quá vội vàng và thiếu sự điềm tĩnh cần thiết. Hàng tiền vệ gồm Rodri, Pedri và Fermin López bị cuốn vào lối chơi nhanh nhưng thiếu kiểm soát, dẫn đến việc liên tục để mất bóng nguy hiểm và để lộ những khoảng trống chết người giữa các tuyến.

HỒ VIỆT