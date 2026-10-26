Kylian Mbappe đi vào lịch sử Real Madrid sau cú đúp vào lưới Barca

Tiền đạo Kylian Mbappe vừa đạt đến một cột mốc mới trong màu áo Real Madrid: chạm mốc 100 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ngôi sao người Pháp đã lập được thành tích này nhờ 2 bàn thắng giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona trong khuôn khổ La Liga.

Kylian Mbappe chạm mốc 100 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Real Madrid. Ảnh: THX

Rạng sáng 26-10, sân vận động Spotify Camp Nou đã diễn ra trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona, ​​thuộc vòng đấu thứ 10 của La Liga. Cuộc đối đầu giữa 2 kình địch lâu năm này diễn ra vô cùng kịch tính và đầy sôi động, với tâm điểm là cú đúp của Kylian Mbappe.

Real Madrid, dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho, đã giành được chiến thắng chung cuộc 2-1. Kết quả này giúp Real Madrid rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu của Barcelona xuống chỉ còn 3 điểm, đồng thời ghi thắng lợi quan trọng trên sân khách - vốn có tác động lớn trong trường hợp xét về hiệu số khi 2 đội bằng điểm chung cuộc.

Mbappe là người hùng của trận đấu với một cú đúp. Tiền đạo người Pháp mở tỷ số ở phút 41 từ đường chuyền từ Diomande. Và sau khi Raphinha gỡ hòa cho chủ nhà, đến phút 87, Mbappe tiếp tục ghi bàn ấn định chiến thắng.

Anh đã trở thành cầu thủ thứ 24 đạt cột mốc 100 bàn thắng cho CLB thành công nhất Tây Ban Nha, đồng thời là người đạt thành tích này nhanh thứ 4 trong lịch sử đội bóng - anh góp mặt trong danh sách cùng những huyền thoại như Alfredo di Stefano, Raul và Cristiano Ronaldo.

“Ngôi sao của trận đấu chính là cả đội. Chúng tôi hiểu rằng đây phải là một màn trình diễn tập thể”, Mbappe chia sẻ sau trận đấu. “Chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có. Chúng tôi có những thời điểm khó khăn, nhưng cũng có những lúc hoàn toàn làm chủ thế trận. Chiến thắng này rất quan trọng để tiếp tục cuộc đua vô địch. Chúng tôi cần phải duy trì đà tiến này. Đây là một trận đấu tuyệt vời, nhưng suy cho cùng, chiến thắng cũng chỉ mang về 3 điểm mà thôi”.

Ngôi sao người Pháp gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6-2024, sau khi đã ghi 256 bàn thắng trong 308 lần ra sân cho Paris Saint-Germain, và 27 bàn trong 60 trận cho AS Monaco. Và dù là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga trong cả 2 mùa giải trọn vẹn đầu tiên khoác áo CLB, Mbappe vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào cùng Real Madrid, khi anh để tuột chức vô địch La Liga vào tay Barcelona trong cả 2 mùa giải 2024-2025 và 2025-2026.

“Ai cũng biết tôi thích ghi bàn và giúp đỡ đội bóng. Nhưng điều quan trọng nhất chính là chiến thắng của cả tập thể”, ngôi sao 27 tuổi chia sẻ thêm. “Nếu muốn đạt được những mục tiêu trong năm nay, chúng tôi phải là một khối thống nhất. Chất lượng đội hình hiện tại rất tốt. Bất cứ ai nói rằng đội bóng thiếu chất lượng thì đó là lời nói dối. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải đạt được những gì mình mong muốn”.

Cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng của Mbappe đến ngay trước thềm lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d'Or) - giải thưởng mà siêu sao người Pháp đang là một trong những ứng cử viên sáng giá. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 27-10 theo giờ Việt Nam tại London (Anh).

Mùa hè vừa qua, tiền đạo 27 tuổi này cũng đã trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho đội tuyển Pháp (67 bàn sau 107 trận), đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup (22 bàn).

LINH SƠN