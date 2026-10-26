Jose Mourinho vẫn giữ được “phép màu” El Clasico sau 13 năm

HLV Jose Mourinho của Real Madrid đã ăn mừng bàn thắng quyết định của Kylian Mbappe vào lưới Barcelona vào rạng sáng 26-10 bằng cú trượt đầu gối thương hiệu, cho thấy ông vẫn duy trì được “phép màu” mỗi khi đối đầu kình địch này trong các trận El Clasico nổi tiếng.

Jose Mourinho trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử Real Madrid có chuỗi 6 trận El Clasico liên tiếp bất bại. Ảnh: THX

Jose Mourinho trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử Real Madrid có chuỗi 6 trận El Clasico liên tiếp bất bại. Với 4 chiến thắng và 2 trận hòa trong 6 lần gần nhất dẫn dắt Real Madrid đối đầu Barcelona, ​​Mourinho đã sánh ngang với Miguel Munoz (giai đoạn 1962-1965) và Vicente del Bosque (giai đoạn 2001-2003) - những chiến lược gia từng có chuỗi 6 trận bất bại trước đối thủ truyền kiếp.

Đây cũng mới chỉ là chiến thắng thứ 2 của Real Madrid trong 8 lần chạm trán gần nhất với Barcelona - càng nhấn mạnh sự trở lại của Mourinho trong các trận đấu này thực sự trở thành nỗi ám ảnh đối với nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha - người đã trở lại dẫn dắt Real Madrid vào mùa hè này, 13 năm sau nhiệm kỳ đầu tiên - hiện đã có 6 chiến thắng và 6 thất bại trong các trận El Clasico. Mourinho chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng mình đang sở hữu một tập thể phi thường, với đầy đủ năng lực và tư duy cần thiết để thi đấu. Ở hàng tiền vệ, việc kết hợp các mẫu cầu thủ khác nhau mang lại lợi thế lớn hơn so với việc chỉ sử dụng những người có cùng phong cách”.

“Sự đa dạng này giúp đội bóng đạt được sự cân bằng trong phòng ngự và chất lượng trong các đợt tấn công. Chúng tôi từng đánh bại nhiều đối thủ với cách biệt từ 4 bàn trở lên, nhưng đây là Barcelona, và các cầu thủ đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Chúng tôi cần duy trì phong độ này và không nên quá phấn khích sau chiến thắng hôm nay”.

Quan trọng hơn, cú đúp của Mbappe trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid tại Camp Nou đã chấm dứt chuỗi 9 trận toàn thắng tại giải quốc nội của Barcelona, ​​đồng thời mang về thắng lợi mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch La Liga. Nếu để thua, Real Madrid đã bị Barcelona bỏ xa tới 9 điểm. Tuy nhiên, kết quả này đã thay đổi hoàn toàn cục diện ở nhóm dẫn đầu, giúp đội bóng của Mourinho rút ngắn khoảng cách với đối thủ xuống chỉ còn 3 điểm.

“Theo quan điểm của tôi, Real Madrid không chỉ chơi để giành chiến thắng tại Camp Nou, mà Real Madrid chơi để giành chức vô địch La Liga”, Mourinho nhấn mạnh. “Chúng tôi có thể thắng nhờ may mắn, nhưng lần này chúng tôi thắng bằng sự điềm tĩnh và hoàn toàn xứng đáng. Đây là một tập thể rất mạnh. Mọi người đều làm việc vô cùng chăm chỉ và luôn sẵn sàng để giành chiến thắng. Công lao thuộc về các cầu thủ”.

LINH SƠN