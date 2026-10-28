Con trai của Wayne Rooney lập “cú poker” cho U18 Man United

Tiền đạo trẻ Kai Rooney cho thấy lý do người hâm mộ Man United hào hứng, khi tài năng 16 tuổi vừa ghi 4 bàn, góp công lớn giúp đội U18 Man United đánh bại U18 Burnley 6-0.

Kai Rooney, con trai cả của Wayne Rooney - chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Man United - được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao ở đội một của Quỷ đỏ trong tương lai.

Kai Rooney đang thể hiện phong độ xuất sắc tại Ngoại hạng Anh U18 mùa giải này, với 5 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo chỉ sau 3 lần ra sân. Bốn bàn trong số đó đến từ trận gặp U18 Burnley, nơi cầu thủ trẻ này đóng vai trò chủ chốt giúp U18 Man United giành chiến thắng áp đảo.

Trước đó, Kai Rooney cũng đã có màn ra mắt đội U21 Man United tại giải Premier League 2, khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp U21 Nottingham Forest vào ngày 16-10.

Chia sẻ về con trai cả trên chương trình *The Overlap*, Wayne Rooney từng nhận xét: “Thằng bé có vóc dáng giống tôi, nhưng sẽ cao hơn tôi. Nó là một tay săn bàn thực thụ; nó luôn biết cách chọn vị trí trong vòng cấm và đánh hơi cơ hội rất tốt. Đó chính là phong cách chơi của nó, và hiện tại nó đang làm rất tốt”.

Là con cả trong số 4 người con trai của Wayne và Coleen Rooney, Kai gia nhập học viện Man United vào tháng 12-2020 khi mới 11 tuổi. Việc kỳ vọng Kai Rooney có thể đạt được những thành tựu như cha mình là một yêu cầu vô cùng lớn, bởi Wayne Rooney sẽ mãi được nhớ đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Cựu tiền đạo hiện 41 tuổi này bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Everton trước khi chuyển đến Man United, nơi ông là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử CLB với tổng cộng 253 bàn thắng.

Wayne cũng đã có 53 pha lập công trong 120 lần khoác áo đội tuyển Anh, đồng thời là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngay cả trước khi bước sang tuổi 20.

Dù đội một Man United đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng có lẽ sẽ không còn lâu nữa trước khi người hâm mộ được chứng kiến ​​một Rooney khác tỏa sáng.

Kai Rooney đang thể hiện phong độ xuất sắc từ đầu mùa giải năm nay. Những tín hiệu cho thấy sự tiến bộ là rất tích cực khi cậu trông khỏe khoắn hơn, nhanh nhẹn hơn và mạnh mẽ hơn so với mùa giải trước.

Gần đây, một số cầu thủ từ đội U18 Man United đã có cơ hội ra mắt đội một, tiêu biểu như Chido Obi, Harry Amass và Shea Lacey.

LINH SƠN