Harry Kane được chào đón như người hùng khi trở lại Bayern Munich

Sau chiến thắng lịch sử tại giải thưởng Quả bóng vàng (Ballon d'Or), tiền đạo Harry Kane đã trở lại Đức và được chào đón như một người hùng tại Bayern Munich. CLB cũng lên nhiều kế hoạch tôn vinh Quả bóng vàng đầu tiên của mình kể từ năm 1981.

Harry Kane giành chiến thắng lịch sử tại giải thưởng Quả bóng vàng 2026. Ảnh: THX

Khi Harry Kane đến sân tập vào ngày 27-10, các nhân viên của Bayern Munich đã xếp thành hàng danh dự để chào đón anh, trong khi những tiếng hô vang “Harry, Harry” vang lên đầy phấn khích. Ngôi sao 33 tuổi người Anh là cầu thủ đầu tiên của Bayern Munich giành giải Ballon d'Or sau 45 năm, đây cũng là lần đầu tiên một cầu thủ đang thi đấu tại một CLB Đức nhận được vinh dự này kể từ Matthias Sammer (Đức/Borussia Dortmund) năm 1996.

Giám đốc thể thao của Bayern Munich Christoph Freund cho biết: “Tất cả chúng tôi đều vô cùng vui mừng trước màn trình diễn của Harry Kane. Không chỉ nhờ những bàn thắng mà anh ấy trở thành một cầu thủ xuất chúng, và cũng không chỉ trên sân cỏ mà anh ấy mới là một cá nhân đặc biệt.

Harry là một chàng trai tuyệt vời. Rất hiếm khi gặp được một người như cậu ấy - đẳng cấp thế giới nhưng lại vô cùng khiêm tốn và gần gũi. Harry đã nâng tầm vai trò trung phong lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Chắc chắn rằng cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá”.

Bayern Munich đã hé lộ về một “màn chào đón đặc biệt” dành cho Kane trước trận đấu vòng 2 Cúp Quốc gia Đức vào ngày 27-10, gặp đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 là Magdeburg. CLB xác nhận Kane sẽ sẵn sàng ra sân trong trận đấu này, khi Hùm xám tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu mà chính Kane đã góp công lớn mang về ở mùa giải trước nhờ cú hat-trick trong trận chung kết.

Bayern cũng hứa hẹn sẽ có một nghi thức vinh danh thành tựu của Kane khi họ đối đầu với đối thủ truyền kiếp Borussia Dortmund trong trận “Der Klassiker” kinh điển nước Đức tại Bundesliga vào ngày 31-10 tới.

Tại đây, Kane dự kiến ​​sẽ giới thiệu đến người hâm mộ Bayern giải thưởng danh giá mà chỉ 3 người trước anh từng giành được cho CLB - sau các huyền thoại người Đức là Franz Beckenbauer, Gerd Muller và người gần nhất nhận giải thưởng này Karl-Heinz Rummenigge vào năm 1981.

Chiến thắng cá nhân của Kane đến vào thời điểm CLB đang trải qua giai đoạn khá ảm đạm: HLV trưởng Vincent Kompany phải điều trị y tế sau khi đột ngột ngã quỵ trong buổi tập tuần trước, còn tiền vệ Joshua Kimmich hiện đang tạm nghỉ vì có người thân qua đời.

LINH SƠN