Harry Kane phá vỡ quy luật giải thưởng Quả bóng vàng

Việc Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026 đã đi ngược lại xu hướng nhưng đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh.

Harry Kane xứng đáng nhận giải thưởng quả bóng vàng thế giới 2026. Ảnh: THX

Hôm nay (27-10) Harry Kane đã giành Quả bóng vàng thế giới 2026 - Ballon d'Or 2026 sau một năm thi đấu xuất sắc trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Anh. Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành được giải thưởng này sau một phần tư thế kỷ.

Đi ngược xu hướng

Ngôi sao của Bayern Munich, Harry Kane không hề che giấu việc giành được Quả bóng vàng có ý nghĩa như thế nào đối với anh và gia đình. Đó là sự ghi nhận cho những cống hiến, quyết tâm và tham vọng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá Anh và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Kane gây ấn tượng cực mạnh, ghi 73 bàn thắng cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia năm ngoái. Những bàn thắng của anh rất ngoạn mục, phong độ ngày càng tốt hơn và anh đang phát triển vượt bậc.

Đội trưởng đội tuyển Anh đã phá vỡ nhiều kỷ lục, giúp Bayern giành cú ăn ba quốc nội và dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tới bán kết World Cup. Cuối cùng, tuyển Anh giành vị trí thứ ba, thành tích tốt nhất từ trước đến nay của họ trên đất khách.

Nhưng trong năm diễn ra World Cup, giải thưởng Quả bóng vàng danh giá thường thuộc về một cầu thủ có thành tích xuất sắc cùng đội tuyển. Thông thường, "kịch bản được viết sẵn" là nhà vô địch World Cup cũng sẽ được trao Quả bóng vàng. Luka Modric là một ngoại lệ đáng chú ý vào năm 2018, nhưng ngay cả anh cũng giành được giải thưởng nhờ việc giúp Croatia vào tới trận chung kết.

Tuy nhiên, Kane đã phá vỡ quy luật đó bởi những màn trình diễn của anh quá xuất sắc, quá ấn tượng và quá ngoạn mục.

Đúng vậy, bạn có thể lấy Lamine Yamal làm ví dụ với những màn trình diễn tại Barcelona và cả việc cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup. Hoặc đội trưởng tuyển Tây Ban Nha Rodri với màn trình diễn xuất sắc giúp đất nước mình giành chức vô địch World Cup tại Mỹ vào mùa hè.

Nhưng xét về khía cạnh cá nhân, không ai sánh được với thành tích của Kane, bởi vì tiền đạo của Bayern luôn thi đấu ổn định, ghi rất nhiều bàn thắng. Và mặc dù giải thưởng quả bóng vàng vinh danh cá nhân, Kane lại có tinh thần đồng đội tuyệt vời.

Tuần trước, Kane trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Champions League ghi bàn trong 10 trận liên tiếp với pha lập công vào lưới Arsenal. Cầu thủ đầu tiên làm được điều đó không ai khác là Cristiano Ronaldo. Siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng ghi bàn trong 11 trận liên tiếp cho Real Madrid từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2018.

Pha lập công của Kane vào lưới Arsenal cũng nâng tổng số bàn thắng của anh lên 156 bàn sau 158 lần ra sân kể từ khi gia nhập Bayern Munich từ Tottenham vào năm 2023.

Kane là đội trưởng mẫu mực của tuyển Anh. Ảnh: THX

Nỗ lực vượt khó của Harry Kane

Huyền thoại và là chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoeness mô tả Kane là "bản hợp đồng xuất sắc nhất mọi thời đại" của “hùm xám” nước Đức, điều này thực sự rất đáng nói.

Chúng ta cũng không thể quên Kane phải chiến đấu hết mình để thành công. Bị Arsenal thanh lý hợp đồng khi còn trẻ, được cho mượn đến Leyton Orient, Norwich, Millwall và Leicester, Kane đã phải vật lộn để khẳng định mình tại Tottenham.

Khi cảm thấy mình không đủ nhanh, Kane đã luyện tập không ngừng nghỉ để cải thiện tốc độ và khả năng tăng tốc bằng các bài tập sức mạnh. Khi nhận ra mình cần cải thiện kỹ thuật, anh cũng dành vô số buổi tập để rèn luyện khả năng dứt điểm và kiểm soát bóng.

Giờ đây, Harry Kane không chỉ là một chân sút xuất sắc và là người ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Anh, mà còn là một cầu thủ toàn diện nhờ khả năng lùi sâu, chuyền bóng và kiến tạo. Đây là một cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ. Nhưng Kane đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được điều đó.

Trở lại năm 2017, một vài nhà báo đã chế giễu Kane khi anh nói về việc cố gắng noi theo thành tích của Messi và Ronaldo. Khi đó, Kane mới 24 tuổi và vẫn còn chơi bóng cho Tottenham.

"Sự nghiệp bóng đá rất ngắn ngủi, vì vậy bạn phải tận dụng tối đa từng ngày", Kane nói, "Tôi coi đó là nguồn cảm hứng. Với mạng xã hội hiện nay, thật khó để tránh xa nó. Tôi muốn trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Vì vậy khi mọi người đăng hình ảnh của tôi, tôi thấy mình gần bằng những cầu thủ đó (Messi và Ronaldo), đó là động lực lớn để tôi tiến gần hơn đến họ".

Kane ngày càng tỏa sáng tại Tottenham. Anh ghi bàn, giúp vực dậy câu lạc bộ và chuyển đến Bayern Munich. Những bàn thắng của anh ở đội bóng mạnh nhất nước Đức đều rất ngoạn mục. Có một bàn thắng đặc biệt nổi bật, đó là pha dứt điểm vào lưới Inter Milan hồi tháng 4/2025, khi Kane chiến đấu, tranh chấp và khéo léo vượt qua hai hậu vệ trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành. Điều đó thể hiện rõ con người Kane và sự quyết tâm của anh. Kane đơn giản là không thể ngăn cản.

Harry Kane là báu vật của nước Anh, được ghi nhớ như một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Anh. Điều đó càng xứng đáng khi anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên kể từ Michael Owen năm 2001 giành được giải thưởng Quả bóng vàng.

Chúng ta cũng nên tôn trọng các tiêu chí của giải thưởng: Thành tích cá nhân, tính cách quyết đoán và ấn tượng; Thành tích tập thể và các danh hiệu giành được; Đẳng cấp và tinh thần fair-play. Ở Kane đều hội tụ đầy đủ những điều đó.

Harry Kane xứng đáng với quả bóng vàng hơn bất cứ ai khác.

PHẠM QUANG