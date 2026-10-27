Harry Kane và hành trình đầy nước mắt đến Quả bóng vàng 2026

Từ cậu bé từng bị Arsenal từ chối đến chủ nhân Quả bóng vàng 2026, Harry Kane đã đi qua bao thăng trầm để chạm tới đỉnh cao. Phía sau vinh quang ấy là hơn hai thập kỷ bền bỉ theo đuổi giấc mơ, chưa một lần chịu khuất phục trước nghịch cảnh.

Harry Kane đã trở thành tân chủ nhân Quả bóng vàng. Ảnh: THX

Đằng sau khoảnh khắc Harry Kane nâng cao Quả bóng vàng 2026 là hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ, chất chứa những lần vấp ngã, sự chờ đợi và cả những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Từ một cậu bé từng bị Arsenal từ chối đến tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, Kane đã viết nên câu chuyện đẹp về lòng kiên trì và niềm tin vào bản thân.

Sinh ngày 28-7-1993 tại London, Kane sớm bộc lộ tình yêu với trái bóng. Năm 1999, anh bắt đầu tập luyện tại Ridgeway Rovers trước khi chuyển sang học viện Arsenal hai năm sau đó. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu tại đội bóng thành London nhanh chóng khép lại, buộc cậu bé phải trở về mái nhà cũ vào năm 2002.

Sau một thời gian ngắn khoác áo đội trẻ Watford, Kane gia nhập học viện Tottenham Hotspur năm 2004. Khi ấy, chẳng mấy ai hình dung chàng trai nhỏ bé này sẽ trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh.

Con đường trưởng thành của Kane cũng chẳng hề bằng phẳng. Không thể lập tức chen chân vào đội một Tottenham, anh phải lần lượt đến những đội bóng nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Năm 2011, Kane khoác áo Leyton Orient theo dạng cho mượn, trước khi tiếp tục thử sức tại Millwall vào đầu năm 2012.

Những chuyến đi ấy giúp Kane hiểu rằng bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng. Cơ hội ra sân không phải lúc nào cũng xuất hiện, còn mỗi trận đấu đều trở thành một cuộc chiến để chứng minh năng lực.

Tháng 8-2012, Kane được Norwich City mượn về thi đấu tại Premier League. Thế nhưng, chuyến phiêu lưu này lại để lại nhiều tiếc nuối khi anh chỉ có năm lần ra sân và không ghi được bàn thắng nào.

Ở tuổi 33, Kane cuối cùng đã chạm tay vào phần thưởng cá nhân danh giá. Ảnh: THX

Đầu năm 2013, Kane tiếp tục chuyển đến Leicester City theo dạng cho mượn. Hai pha lập công sau 15 trận chưa phải thành tích nổi bật, nhưng quãng thời gian đó giúp anh thêm bản lĩnh trước khi trở lại Tottenham.

Mùa giải 2013-2014 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp tiền đạo người Anh. Dưới thời Andre Villas-Boas, Kane dần có cơ hội thể hiện khả năng trên hàng công. Dù Tottenham trải qua nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện, anh vẫn từng bước khẳng định được chỗ đứng.

Từ một cầu thủ liên tục phải đi tìm cơ hội, Kane trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Tottenham. Trong những năm tháng gắn bó với đội bóng Bắc London, anh ghi 280 bàn tại Premier League, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Dẫu sở hữu những con số đáng nể, Kane vẫn luôn đau đáu với khát khao giành danh hiệu. Chính điều đó thôi thúc anh rời Tottenham để gia nhập Bayern Munich, mở ra con đường mới đầy thử thách tại Bundesliga.

Trên đất Đức, Kane tiếp tục chứng minh bản năng săn bàn đáng sợ. Theo những thống kê, anh ghi 156 bàn sau 159 trận, góp công giúp Bayern giành hai chức vô địch Bundesliga, một Cúp Quốc gia Đức và hai Siêu cúp Đức. Cá nhân Kane cũng sở hữu hai Chiếc giày vàng châu Âu.

Trong màu áo tuyển Anh, anh giữ băng đội trưởng từ năm 2018 và trở thành điểm tựa quan trọng của Tam sư. Thành tích 91 bàn sau 125 trận cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của chân sút sinh năm 1993.

Đỉnh cao đến ở mùa giải 2025-2026, khi Kane ghi tổng cộng 73 bàn sau 65 trận cho Bayern và tuyển Anh. Những danh hiệu tại Đức cùng vị trí thứ ba ở World Cup 2026 trở thành nền tảng giúp anh chinh phục Quả bóng vàng.

Ở tuổi 33, Kane cuối cùng đã chạm tay vào phần thưởng mà biết bao cầu thủ mơ ước. Đó là cái kết ngọt ngào cho cậu bé từng bị hoài nghi, từng lang bạt qua nhiều đội bóng nhưng chưa bao giờ thôi tin rằng những nỗ lực của mình rồi sẽ được đền đáp.

CÔNG TUẤN