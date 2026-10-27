Harry Kane tri ân Tottenham trong khoảnh khắc lịch sử giành Quả bóng vàng 2026

Ngôi sao người Anh Harry Kane đã có một đêm đáng nhớ khi lần đầu tiên được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026.

Tiền đạo người Harry Kane nhớ về Tottenham khi giành Quả bóng vàng 2026. Ảnh: THX

Giữa niềm vui chạm đến đỉnh cao sự nghiệp với danh hiệu cá nhân Quả bóng vàng, tiền đạo người Anh vẫn dành những lời xúc động để cảm ơn Tottenham Hotspur, đội bóng đã nuôi dưỡng tài năng và đưa anh đến với bóng đá đỉnh cao.

Ở tuổi 33, Kane vượt qua những đối thủ đáng gờm như Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng túc cầu. Thành công này là phần thưởng xứng đáng cho những màn trình diễn xuất sắc của chân sút thuộc biên chế Bayern Munich, cùng những đóng góp quan trọng trong màu áo tuyển Anh suốt năm 2026.

Trong bài phát biểu nhận giải, Kane nhắc đến những người đã đồng hành cùng mình qua nhiều giai đoạn sự nghiệp. Đặc biệt, Tottenham là cái tên được anh dành sự trân trọng sâu sắc.

Theo Daily Mail, Kane khẳng định anh khó có thể đứng trên sân khấu danh giá ấy nếu thiếu sự dìu dắt của đội bóng thành London. Gia nhập Tottenham từ năm 11 tuổi, tiền đạo người Anh từng bước trưởng thành, vượt qua nhiều thử thách để biến giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thành hiện thực.

Với Kane, quãng thời gian khoác áo Spurs chứa đựng vô số kỷ niệm, từ những trận đấu thăng hoa đến các thất bại đầy tiếc nuối. Dù trải qua không ít thăng trầm, tất cả đều góp phần hình thành bản lĩnh và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của anh.

Bên cạnh Tottenham, Kane còn gửi lời yêu thương đến vợ Kate, người luôn sát cánh và động viên anh trong hành trình theo đuổi thành công. Chân sút Bayern Munich thừa nhận khoảng thời gian chờ đợi kết quả mang đến nhiều hồi hộp, nhưng niềm vui cuối cùng đã thuộc về gia đình anh.

Kane cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ vì những hy sinh và sự chăm sóc trong suốt quá trình trưởng thành. Anh đồng thời chia sẻ vinh dự này với các đồng đội ở tuyển Anh, những người góp phần tạo nên một năm thi đấu đáng nhớ.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2026 còn mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Anh. Sau 25 năm kể từ chiến thắng của Michael Owen vào năm 2001, một cầu thủ xứ sương mù mới lại bước lên bục vinh quang cao nhất.

GIA MINH