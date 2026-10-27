Henry hỏi khó Yamal sau cú hat-trick danh hiệu

Lamine Yamal trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 khi lần thứ ba liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Kopa Trophy.

Yamal lần thứ 3 giành giải Cầu thủ trẻ (dưới 21 tuổi) xuất sắc nhất. Ảnh: THX

Khoảnh khắc khiến khán giả thích thú đến từ màn đối đáp hài hước giữa tài năng trẻ Barcelona Lamine Yamal và huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry ngay trên sân khấu.

Trong vai trò người dẫn chương trình, Henry bất ngờ đưa ra một câu hỏi đầy ẩn ý khi Yamal bước lên nhận giải. Cựu tiền đạo Arsenal nhắc rằng đây đã là danh hiệu Kopa Trophy thứ ba của ngôi sao Tây Ban Nha, trước khi tò mò hỏi liệu chiếc cúp ấy có thực sự là điều anh mong muốn.

Câu hỏi bất ngờ khiến Yamal bật cười. Thay vì đưa ra lời giải thích dài dòng, cầu thủ 19 tuổi chỉ vui vẻ đáp lại bằng ba tiếng khẳng định liên tiếp: "Vâng, vâng, vâng". Màn tương tác ngắn ngủi nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Tại lễ trao giải Ballon d'Or 2026 diễn ra ở London vào rạng sáng 27-10 theo giờ Việt Nam, Yamal tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá thế giới. Anh vượt qua hai ứng viên đáng chú ý là Pau Cubarsi, đồng đội tại Barcelona, và Warren Zaïre-Emery của Paris Saint-Germain để giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Phát biểu sau khi nhận giải, Yamal bày tỏ niềm tự hào trước cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Ngôi sao trưởng thành từ học viện La Masia dành lời cảm ơn đến các đồng đội, ban huấn luyện, Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha vì đã luôn tạo điều kiện để anh phát triển tài năng.

Chiến thắng năm nay đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Yamal sở hữu Kopa Trophy, sau hai lần đăng quang vào năm 2024 và 2025. Thành tích này giúp anh tạo nên dấu ấn riêng trong lịch sử giải thưởng dành cho những cầu thủ trẻ xuất sắc.

Kể từ khi ra đời năm 2018, Kopa Trophy từng vinh danh nhiều tên tuổi lớn như Kylian Mbappe, Matthijs de Ligt, Pedri, Gavi và Jude Bellingham. Trước sự xuất hiện của Yamal, danh hiệu này thường xuyên đổi chủ qua từng kỳ trao giải.

Với ba lần liên tiếp được xướng tên, Yamal tiếp tục chứng minh tài năng vượt trội ở độ tuổi còn rất trẻ, đồng thời khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào những thành tựu lớn hơn trong tương lai.

GIA HUY