Những lời yêu thương của Harry Kane gây xúc động mạnh

Trên sân khấu danh giá ở London, tiền đạo người Anh Harry Kane nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng đội và những người đã âm thầm đồng hành cùng anh suốt hành trình theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Thủ quân đội tuyển Anh đã giành Quả bóng vàng ở tuổi 33. Ảnh: THX

Harry Kane đã trải qua một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời khi được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026.

Ở tuổi 33, Kane cuối cùng cũng chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát. Giữa những tràng pháo tay, đội trưởng tuyển Anh xúc động đến mức gần như không thể bắt đầu bài phát biểu.

"Tôi gần như không nói nên lời. May mắn là tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách này. Cảm ơn France Football và Ballon d'Or vì đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời. Được có mặt tại London khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều", Kane mở đầu.

Sau những lời cảm ơn ban tổ chức, chân sút Bayern Munich dành sự trân trọng cho các đồng đội tại Đức. Anh nhấn mạnh rằng những buổi tập đầy tính cạnh tranh và sự động viên từ mọi người đã giúp bản thân tiến bộ từng ngày.

Kane cũng nhắc đến ban huấn luyện, lãnh đạo Bayern Munich cùng những người đã tạo điều kiện để anh phát huy khả năng. Với tiền đạo người Anh, Quả bóng vàng là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau trải qua mùa giải đáng nhớ.

Ngôi sao người Anh có một mùa giải bùng nổ. Ảnh: THX

Nhắc đến đội tuyển Anh, Kane không giấu được niềm tự hào khi nói về những người đồng đội từng sát cánh tại World Cup 2026. "Chúng tôi đã có một năm đặc biệt. Đó chưa phải một năm hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Được làm đội trưởng và dẫn dắt các bạn thực sự là một vinh dự. Tôi vô cùng tự hào về trách nhiệm ấy. Chiếc cúp này cũng thuộc về tất cả chúng ta", Kane chia sẻ.

Khi chuyển sang nói về gia đình, giọng của chân sút Bayern Munich càng trở nên nghẹn ngào. Anh nhớ lại những ngày thơ ấu cùng anh trai Charlie chơi bóng trong vườn nhà, rồi dành những lời yêu thương đến hai đấng sinh thành. "Cha mẹ luôn ở bên con. Hai người đã đưa con đi tập luyện, đến xem con thi đấu ở khắp nước Anh và cả nước Đức. Dù con chơi bóng ở đâu, cha mẹ cũng luôn cố gắng có mặt", Kane trút bầu tâm sự.

Anh đặc biệt trân trọng cách cha mẹ nuôi dưỡng niềm đam mê của mình mà chưa từng đặt nặng áp lực thành công: "Điều quan trọng nhất đối với cha mẹ luôn là làm việc chăm chỉ và không ngừng tiến bộ. Chính những giá trị ấy đã giúp con có được thành công và đứng ở đây tối nay. Con yêu cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ rất nhiều!".

Khoảnh khắc ấm áp tiếp tục đến khi Kane nhắn nhủ bốn người con Ivy, Vivian, Louis và Henry đang theo dõi buổi lễ tại nhà. "Các con là lý do bố làm tất cả những điều này. Bố nghĩ các con chưa thực sự hiểu ý nghĩa của chiếc cúp này, nhưng nó vô cùng đặc biệt. Bố rất mong được gặp các con và cùng nhau ăn mừng", anh nói.

Harry Kane luôn chăm chỉ như con ong thợ trên sân bóng. Ảnh: THX

Sau cùng, Kane hướng lời cảm ơn đến người vợ Katie, người đã cùng anh trải qua những năm tháng đầy thử thách. "Em là người bạn thân nhất của anh. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thời điểm khó khăn và hạnh phúc. Em luôn là người ủng hộ anh nhiều nhất", Kane xúc động.

Anh thừa nhận vợ thậm chí còn mong chờ danh hiệu này hơn cả bản thân mình."Em luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với anh và sẵn sàng hy sinh để giúp anh thực hiện ước mơ. Nếu không có em, tất cả những điều này sẽ không thể xảy ra."

Khép lại bài phát biểu, Kane gửi thông điệp đến những đứa trẻ đang nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá: "Không có gì là không thể. Hành trình của tôi không hề bằng phẳng. Tôi đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thi đấu cho nhiều CLB theo dạng cho mượn trước khi tìm được con đường của mình."

Với Kane, Quả bóng vàng 2026 là phần thưởng cho những năm tháng kiên trì, cùng tình yêu và sự hy sinh của những người luôn đứng phía sau anh.

ĐĂNG HUY