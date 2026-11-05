Ronaldo gửi thông điệp gì khi đổi kiểu ăn mừng?

Ronaldo khát khao sớm đạt cột mốc 1.000 bàn thắng. Ảnh: THX

Cristiano Ronaldo một lần nữa thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá, không chỉ bởi khả năng ghi bàn mà còn bởi màn ăn mừng mới lạ sau những pha lập công gần đây.

Theo Sportbible, siêu sao của Al Nassr được nhìn thấy thực hiện động tác tạo hình chữ “M” bằng các ngón tay. Cử chỉ này nhanh chóng khơi dậy sự tò mò của người hâm mộ về thông điệp mà tiền đạo người Bồ Đào Nha muốn truyền tải.

Ronaldo vốn nổi tiếng với màn ăn mừng “Siu” mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, anh thường xuyên xuất hiện với một cách ăn mừng khác biệt.

Động tác ăn mừng mới của CR7 được cho là có liên quan đến tham vọng chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Mới đây, Ronaldo lập cú hat-trick trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al Kholood, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985. Ronaldo đã thực hiện động tác ăn mừng bàn thắng bằng chữ "M". Hiện, CR7 chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng đúng 15 pha lập công.

Dù vậy, Ronaldo chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào về màn ăn mừng mới. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng chữ “M” mà anh tạo hình có thể là cách ám chỉ con số 1.000 theo một cách diễn giải liên quan đến chữ số La Mã.

Trong lịch sử bóng đá, huyền thoại người Brazil Pele là một trong những cái tên được nhắc đến khi nói về cột mốc 1.000 bàn thắng. Ông được cho là đã ghi 1.279 bàn trong giai đoạn từ năm 1956 đến 1977.

Trong những tháng cuối năm 2026, Ronaldo vẫn còn nhiều cơ hội gia tăng thành tích ghi bàn. Theo lịch thi đấu dự kiến, Al Nassr sẽ chơi 5 trận tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia và 2 trận ở AFC Champions League Elite.

Trận đấu giữa Al Nassr với Al Hazem đã bị hoãn và chưa xác định thời điểm tổ chức lại.

Như vậy, nếu ra sân trong cả 7 trận đấu đã được lên lịch, Ronaldo cần ghi trung bình 2,14 bàn mỗi trận để đạt mốc 1.000 bàn thắng trước khi năm 2026 khép lại.

Ngoài cấp CLB, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn có cơ hội bổ sung bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bồ Đào Nha dự kiến lần lượt đối đầu với Xứ Wales và Đan Mạch trong đợt tập trung quốc tế tháng 11. Ronaldo được cho là có trong danh sách sơ bộ tuyển Bồ Đào Nha do HLV Jorge Jesus lập ra, dù giữa hai người từng xuất hiện những thông tin về bất đồng hồi tháng 9.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, Ronaldo từng chia sẻ mong muốn đạt cột mốc 1.000 bàn thắng, đồng thời xem đây là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp thi đấu của mình.

“Đó sẽ là một cái kết hoàn hảo nếu tôi ghi bàn thắng thứ 1.000 cho đội tuyển quốc gia. Đó sẽ là đỉnh cao của một câu chuyện tuyệt vời”, Ronaldo chia sẻ, "Tôi từng nói mình muốn đạt được mục tiêu đó và tôi sẽ làm được. Nhưng tôi không bị ám ảnh. Nếu quá ám ảnh với một điều gì đó, bạn sẽ không thể đạt được nó. Hãy tận hưởng hành trình. Hãy tận hưởng ngày hôm nay”.

PHẠM QUANG