Nỗi ám ảnh của Ronaldo

Cristiano Ronaldo luôn nhận thức rõ những lời nhận xét, kể cả tiêu cực, mà mọi người dành cho mình.

Ronaldo ám ảnh với chiến thắng và đạt các cột mốc kỷ lục. Ảnh: THX

Theo Rio Ferdinand, cựu hậu vệ Manchester United và đồng đội cũ của siêu sao người Bồ Đào Nha, chính điều này góp phần thúc đẩy Cristiano Ronaldo không ngừng nỗ lực để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất.

Ferdinand cho biết Ronaldo luôn chú ý đến những lời chỉ trích và sử dụng chúng làm động lực để tiếp tục chứng minh năng lực bản thân, đồng thời duy trì khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Ở tuổi 41, Ronaldo đang tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ còn thiếu 15 bàn thắng sau cú hat-trick cho Al Nassr trong trận thắng Al Kholood 5-3 tại giải Saudi Pro League vào hôm nay 30-10. Điều đó diễn ra trong bối cảnh hợp đồng của anh với đội bóng Saudi Arabia bước vào năm cuối cùng.

Dù đã giành 5 Quả bóng vàng và 5 chức vô địch Champions League, Ronaldo vẫn không ngừng theo đuổi những mục tiêu lớn. Thái độ của anh trước những lời chỉ trích, kể cả từ các đồng đội cũ, cũng từng thu hút sự chú ý.

Hai cựu ngôi sao bóng đá Anh Gary Neville và Jamie Carragher từng trực tiếp trải nghiệm thái độ lạnh nhạt của Ronaldo sau khi đưa ra những nhận xét chỉ trích tiền đạo này.

Trong lần thứ hai khoác áo Manchester United, Ronaldo từng phớt lờ Neville khi cựu hậu vệ này chủ động chào hỏi trước trận đấu với West Ham. Thay vào đó, anh bắt tay Louis Saha và Jamie Redknapp.

Trước đó, Neville từng chỉ trích Ronaldo vì hành động rời sân vận động sớm và từ chối vào sân thi đấu trong trận gặp Tottenham Hotspur.

Carragher cũng rơi vào tình huống tương tự sau khi đề xuất Manchester United bán Ronaldo. Trong chương trình bình luận trên Sky Sports trước trận đấu giữa Man United và Liverpool, Ronaldo đã không bắt tay Carragher, dù vẫn chào hỏi Neville và Roy Keane.

Ferdinand, người từng cùng Ronaldo giành 9 danh hiệu trong 6 năm khoác áo Manchester United, tin rằng người đồng đội cũ luôn quan tâm đến những bình luận tiêu cực nhắm vào mình.

Ở tuổi 42, Ronaldo vẫn khát khao và không ngừng nỗ lực chinh phục các kỷ lục. Ảnh: THX

Động lực của Ronaldo

Trong chương trình Sports Breakfast Show, Ferdinand đã chia sẻ về tham vọng của Ronaldo sau khi Ally McCoist nhận định tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ đặc biệt quyết tâm chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng.

Ferdinand đồng tình và cho rằng sự ám ảnh với thành công là một phần quan trọng trong tính cách của Ronaldo. Theo ông, tham vọng của CR7 không chỉ dừng lại ở việc ghi bàn mà còn bao gồm việc duy trì thể trạng tốt nhất, liên tục hoàn thiện bản thân và để lại dấu ấn trong lịch sử bóng đá.

“Đúng vậy, Ronaldo sẽ bị ám ảnh với việc đạt được 1.000 bàn thắng. Tôi nghĩ đó là từ chính xác nhất để miêu tả cậu ấy”, Ferdinand chia sẻ.

Cựu hậu vệ huyền thoại của Man United và tuyển Anh nói thêm: “Mọi người có thể nói về khả năng và tài năng ghi bàn của Ronaldo. Nhưng cậu ấy luôn bị ám ảnh với việc phải đạt phong độ tốt nhất, trở thành người giỏi nhất, ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, để lại dấu ấn trong bóng đá và được nhớ đến như một huyền thoại”.

Ferdinand cho biết Ronaldo luôn nhanh chóng nhận ra khi có người đưa ra những nhận xét sai lệch hoặc tiêu cực về mình. Tiền đạo này sẽ tìm hiểu, suy ngẫm và sau đó biến những lời chỉ trích thành động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Theo Ferdinand, tinh thần này cũng là yếu tố quan trọng đối với những cầu thủ trẻ muốn vươn tới đẳng cấp cao nhất. Tài năng chơi bóng thôi chưa đủ để bảo đảm thành công. Mỗi cầu thủ cần tìm được động lực đủ lớn để thúc đẩy bản thân nỗ lực và tiến bộ mỗi ngày.

“Bạn không chỉ cần trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Bạn phải tìm được điều gì đó thúc đẩy tinh thần và thôi thúc mình nỗ lực hết sức mỗi ngày. Đó chính là điều Ronaldo đã làm”, Ferdinand nhấn mạnh.

Khát vọng chinh phục tạo nên một Ronaldo đặc biệt

Điều làm nên sự khác biệt của Cristiano Ronaldo không chỉ nằm ở tài năng, thể chất hay khả năng săn bàn, mà còn ở tâm lý cạnh tranh gần như không có giới hạn. Với Ronaldo, lời chỉ trích đôi khi không phải áp lực mà là nguồn năng lượng để anh tiếp tục tiến lên.

Tuy nhiên, sự ám ảnh với thành công cũng là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp một cầu thủ duy trì khát vọng chinh phục, nhưng cũng dễ khiến họ trở nên nhạy cảm trước những đánh giá trái chiều. Dẫu vậy, không thể phủ nhận chính tinh thần không ngừng chứng minh bản thân đã góp phần tạo nên một Ronaldo đặc biệt trong lịch sử bóng đá.

Cột mốc 1.000 bàn thắng là mục tiêu tiếp theo, nhưng di sản lớn nhất của Ronaldo có lẽ đã được tạo nên từ chính hành trình bền bỉ và khát vọng chiến thắng suốt nhiều năm qua.

PHẠM QUANG