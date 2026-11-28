Tin đồn về khả năng Pep Guardiola tái hợp Lionel Messi tại Man City xuất hiện vào năm 2020, tám năm sau khi nhà cầm quân này rời Barcelona.

Messi chưa bao giờ chơi bóng tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: THX

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông quốc tế, Lionel Messi từng cân nhắc chuyển đến Man City để làm việc trở lại với người thầy cũ Pep Guardiola. Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng không thành hiện thực dù các cuộc đàm phán được cho là đã tiến khá xa.

Trong cuộc phỏng vấn dài với Romario, huyền thoại bóng đá Brazil và cũng là cựu đồng đội của Pep Guardiola tại Barcelona, cựu HLV của Manchester City một lần nữa phủ nhận việc từng liên hệ để thuyết phục Messi rời Camp Nou.

HLV Pep Guardiola chia sẻ: “Tôi chưa từng gọi điện để cố gắng chiêu mộ Lionel Messi. Tôi là một người hâm mộ Barcelona và muốn cậu ấy ở lại đó”.

Trong khi không có ý định đưa Messi rời Barcelona, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận từng rất muốn làm việc với Neymar. Ông thậm chí đã tìm cách thuyết phục tiền đạo người Brazil gia nhập Bayern Munich trước khi cầu thủ này bắt đầu hành trình tại châu Âu trong màu áo Barcelona.

Messi là cầu thủ đặc biệt nhất

Pep Guardiola không ngần ngại dành những lời ngợi khen cho Messi, đồng thời khẳng định chưa từng chứng kiến cầu thủ nào sở hữu tài năng và sự ổn định như siêu sao người Argentina. Guardiola còn hài hước cho rằng cơ hội được dẫn dắt Messi là một trong những yếu tố góp phần tạo nên danh tiếng của ông trong giới huấn luyện.

“Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi chưa từng thấy cầu thủ nào như Lionel Messi. Cậu ấy có khả năng ghi ba bàn và kiến tạo ba lần trong vòng ba ngày, cùng sự ổn định đáng kinh ngạc, thật sự phi thường”, Guardiola chia sẻ.

Ông cũng nhớ lại sự vượt trội của Messi trong các buổi tập, kể cả những trận đấu nhỏ giữa các cầu thủ. Theo Guardiola, bản năng cạnh tranh của tiền đạo này luôn được thể hiện rõ nét.

“Messi cũng làm điều tương tự trong các buổi tập, khi chúng tôi chơi những trận đấu nhỏ. Tôi không nhớ có lần nào cậu ấy thất bại trong suốt bốn năm tập luyện và thi đấu”, Guardiola nói.

Pep Guardiola có giai đoạn thành công rực rỡ tại Premier League cùng Man City. Ảnh: THX

Tư duy chiến thắng của Messi giống Jordan

Bên cạnh tài năng chuyên môn, Guardiola đặc biệt ấn tượng với tinh thần thi đấu và khát vọng chiến thắng của Messi. Sau khi xem bộ phim tài liệu The Last Dance về huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, ông nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai siêu sao thể thao này.

“Khi xem bộ phim tài liệu về Michael Jordan, nó khiến tôi nhớ đến Messi rất nhiều. Cả hai đều có những người đồng đội và tình bạn, nhưng cuối cùng, mục tiêu của họ trên sân vẫn là chiến thắng và trở thành người giỏi nhất”, Guardiola nhận xét.

Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, không cầu thủ nào đang thi đấu có thể sánh với Messi về trình độ, thành tích và đặc biệt là sự ổn định trong suốt nhiều năm. Ông thừa nhận những kỷ lục của Messi có thể bị phá vỡ trong tương lai, nhưng không chắc điều đó sẽ xảy ra khi ông còn sống.

Guardiola và Messi có bốn mùa giải làm việc cùng nhau tại Barcelona, từ năm 2008 đến 2012. Đây là giai đoạn thành công rực rỡ trong lịch sử đội bóng xứ Catalan, với tổng cộng 14 danh hiệu, trong đó có hai chức vô địch Champions League và ba danh hiệu La Liga.

Đỉnh cao là năm 2009, khi Barcelona lập kỳ tích giành sáu danh hiệu trong một năm dương lịch, hoàn tất cú ăn sáu lịch sử.

PHẠM QUANG