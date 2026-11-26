Trong một đêm Champions League đầy cảm xúc tại Bernabeu, Jude Bellingham đã làm sống dậy tất cả những gì tinh túy nhất của bóng đá. Vào sân từ ghế dự bị khi Real Madrid đang bị PSV Eindhoven dẫn trước, tiền vệ 23 tuổi người Anh không chỉ lật ngược thế trận – anh còn tạo ra một khoảnh khắc mà người ta sẽ còn nhắc mãi.

Bellingham. Ảnh THX

Phút 60, Bellingham nhận bóng bên ngoài vòng cấm. Anh nhấc bóng bằng chân trái, nâng lên bằng chân phải, và vuốt quả bóng vào góc xa khung thành. Một pha bóng không tưởng, như bước ra từ thập niên 90 – thời của những “ảo thuật gia” Matt Le Tissier hay Zinedine Zidane. "Tôi không biết mình đã làm gì nữa", chính Bellingham thừa nhận sau trận, "Tôi chỉ đại loại là đá nó. Bình thường tôi tìm người để chuyền, nhưng bóng nảy lên đẹp. Thật tuyệt".

Bernardo Silva, người chứng kiến từ băng ghế dự bị, chỉ biết thốt lên: "Đó là một trong những khoảnh khắc khiến bạn chỉ biết: 'Wow'". Tờ Marca gọi đó là "tác phẩm nghệ thuật". El País viết về "ánh sáng chói lòa của mặt trời Bellingham". AS giật tít: "Bellingham tổ chức một lễ hội". Còn HLV Mourinho, người từng nghĩ có thể thắng mà không cần đưa Bellingham ra sân, phải thừa nhận: "Cậu ấy đã hoàn toàn tàn phá đối phương".

Sau khi Bellingham vào sân, 15 phút sau, Madrid dẫn 2-1. Đến cuối trận là 5-1, và Bellingham là người kiến tạo cho Vinicius ghi bàn thứ năm. Anh có mặt ở mọi nơi, làm mọi thứ, như một cơn lốc không thể ngăn cản.

"Jude Bellingham có mọi thứ: thể hình, kỹ thuật, hiểu biết trận đấu, tầm nhìn", Mourinho ca ngợi, "Cậu ấy là tiền vệ hay nhất thế giới. Cậu ấy thay đổi trận đấu. Cậu ấy là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, đòi hỏi rất cao ở bản thân và không bao giờ trốn tránh trách nhiệm".

Sau trận, cái tên Zinedine Zidane – người mà Bellingham đã kế thừa áo số 5 tại Real Madrid – được gọi lên so sánh. "Hơi quá rồi đấy," Bellingham khiêm tốn đáp. "Zidane giỏi hơn tôi nhiều, thanh lịch hơn nhiều. Anh ấy là thần tượng của tôi".

Nhưng nhà báo kỳ cựu Alfredo Relano lại thấy ở Bellingham hình ảnh của Alfredo Di Stefano – huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Madrid – qua "cách anh điều khiển trận đấu, lan tỏa sự lạc quan đến mọi người". Và HLV Jorge Valdano chỉ ra một sự thật đáng sợ: Bellingham mới 23 tuổi. Anh đã san bằng thành tích của Zidane về số chức vô địch quốc gia và Champions League tại Madrid. Về lý thuyết, còn cả một thập kỷ đỉnh cao phía trước.

Với bảy bàn thắng và năm pha kiến tạo mùa này, Bellingham đang ở những ngày đẹp nhất của sự nghiệp. Anh sắp gia hạn hợp đồng đến năm 2031. Và khi được hỏi về Quả bóng Vàng, anh chỉ cười: "Tôi không quan tâm đến điều đó. Đó là chuyện của các nhà báo".

Mourinho từng nói: "Cậu ấy là một số 10. Cậu ấy có thể chơi số 6 hay số 8, nhưng khi đó bạn mất đi việc cậu ấy ở gần khung thành – và tôi thích điều đó ở Jude". Giờ đây, không ai còn nghi ngờ gì nữa: Bellingham là trái tim, là linh hồn, là tương lai của Real Madrid. Và nếu anh tiếp tục chơi như thế này, Bernabeu sẽ còn được chứng kiến nhiều "khoảnh khắc Wow" hơn nữa.

LONG KHANG