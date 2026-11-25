Tiền đạo Florian Wirtz của Liverpool khẳng định chính HLV trưởng Andoni Iraola đã giúp anh tìm lại phong độ tốt nhất trong gần 2 năm qua.

Florian Wirtz (phải) của Liverpool. Ảnh: THX

Florian Wirtz là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Man United vào Chủ nhật vừa qua tại Premier League. Anh đóng góp một bàn thắng, một pha kiến ​​tạo và tạo ra tới 10 cơ hội trong các tình huống bóng sống - hiệu suất tốt nhất của một cầu thủ trong một trận đấu tại Premier League suốt hơn một thập kỷ qua. Màn trình diễn ấn tượng này nằm trong chuỗi phong độ thăng hoa của ngôi sao 23 tuổi cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia - tuyển thủ người Đức đã góp dấu giày vào 11 bàn thắng trong 15 trận gần nhất ở mọi cấp độ.

Wirtz cùng Liverpool đang hướng tới việc duy trì đà hưng phấn khi họ chuẩn bị đối đầu với Club Brugge tại Champions League vào ngày 25-11 (rạng sáng 26-11, giờ Việt Nam).

Trong buổi họp báo trước trận đấu, khi được hỏi liệu đây có phải là giai đoạn thăng hoa nhất của anh kể từ khi khoác áo Liverpool hay không, Wirtz chia sẻ: “Có lẽ là vậy. Trong vài trận gần đây, tôi đã đóng góp vào rất nhiều bàn thắng. Có thể nói tôi đang đạt phong độ tốt nhất kể từ khi gia nhập đội bóng”.

Thành thật mà nói, tôi không thay đổi quá nhiều. Có lẽ tôi đã cải thiện hơn một chút về mặt thể chất. Đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Ngoài ra, tôi cũng dần hiểu rõ hơn về bóng đá Anh cũng như giải đấu này. Hiện tại, tôi cảm thấy rất ổn. Tôi đang tận hưởng bóng đá tại Liverpool và rất vui vì mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp như vậy”.

Nói về mối quan hệ với HLV Iraola, Wirtz cho biết thêm: “Tôi thực sự thích được thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông ấy. Iraola là một HLV xuất sắc. Điều đó đã được chứng minh xuyên suốt sự nghiệp cầm quân của ông ấy.

HLV Iraola đang giúp tôi trở lại trạng thái đỉnh cao như cách đây khoảng 2 năm, thời điểm tôi chơi thứ bóng đá thực sự chất lượng. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà ông ấy dành cho mình. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó. Tôi chỉ đang cố gắng đền đáp lại sự tin tưởng ấy bằng những màn trình diễn trên sân”.

Cựu sao Bayer Leverkusen đã phải đối mặt với sự soi xét kỹ lưỡng kể từ khi gia nhập Liverpool với mức phí 116 triệu bảng (152,1 triệu USD) vào mùa hè năm 2025. Cầu thủ 23 tuổi người Đức đã trải qua một mùa giải ra mắt không mấy ấn tượng tại Anfield, nhưng anh khẳng định mình chưa bao giờ mất niềm tin vào năng lực bản thân.

“Đó chủ yếu là vấn đề nằm trong suy nghĩ của chính tôi”, Wirtz nhấn mạnh, “Vấn đề không nằm ở những người bàn tán về tôi, mà nằm ở những mục tiêu tôi tự đặt ra cho bản thân và màn trình diễn mà tôi muốn thể hiện.

Tôi luôn tin tưởng vào chính mình. Tôi biết rõ năng lực của bản thân, cả trước đây lẫn hiện tại. Đôi khi sẽ có những giai đoạn bạn phải nỗ lực gấp bội để đạt được kết quả mong đợi, nhưng hiện tại, tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này và thực sự vui mừng khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tôi hài lòng với bản thân và muốn tiếp tục duy trì phong độ như vậy”.

LINH SƠN