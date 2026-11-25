HLV Pep Guardiola chia sẻ rằng ông cảm thấy rất ngại khi phải từ chối vị trí HLV trưởng đội tuyển Italy. Tuy nhiên, ông cho biết có thể sẽ trở lại với công việc huấn luyện trong tương lai, và nếu điều đó xảy ra, thì đó là một đội tuyển quốc gia.

HLV Pep Guardiola. Ảnh: THX

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Romario TV, HLV Pep Guardiola tiết lộ lý do ông từ chối công việc tại đội tuyển Italy là vì bản thân cần một khoảng nghỉ sau 10 năm gắn bó với Man City. Một thập niên đầy ắp danh hiệu tại Man City (từ năm 2016 đến 2026) - bao gồm 6 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và một danh hiệu Champions League - thật sự đã khiến nhà cầm quân 55 tuổi người Tây Ban Nha kiệt sức.

Guardiola đã tự đặt ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài ít nhất một năm. Nhưng ngay sau đó, Paolo Maldini và Leonardo - những người đại diện cho Liên đoàn bóng đá Italy trong quá trình tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển quốc gia - đã liên hệ với Guardiola. Họ muốn thăm dò khả năng ông tiếp quản Azzurri sau khi đội tuyển này lần thứ 3 liên tiếp bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup.

“Đây là lần đầu tiên tôi nói về chuyện này, nhưng đúng là tôi đã trao đổi với họ”, Guardiola chia sẻ với Romario - huyền thoại bóng đá Brazil, và cũng là đồng đội cũ tại Barcelona - trong chương trình của ông ấy. “Tôi cảm thấy rất ngại khi phải nói "không" với đội tuyển Italy, với một đất nước như Italy. Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italy chắc chắn sẽ là một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi nhận ra mình cần phải dừng lại”.

“Nếu họ liên hệ sớm 2 năm, có lẽ tôi đã đồng ý. Thế nhưng, khi Paolo Maldini và Leonardo - những người mà tôi vô cùng quý mến - ngỏ lời, thì đó lại đúng vào thời điểm tôi buộc phải dừng lại. Tôi cần dành thời gian cho bản thân mình. Sau 18 năm làm HLV, với các trận đấu diễn ra 3 ngày một lần, tuần này qua tuần khác, sẽ đến lúc bạn cần một quãng nghỉ”.

Cuối cùng, đội tuyển Italy đã chọn Roberto Mancini - người từng dẫn dắt đội từ năm 2018 đến 2023, từng đưa họ lên ngôi vô địch tại Giải vô địch châu Âu 2020. Trong khi Guardiola không loại trừ khả năng quay trở lại với công tác huấn luyện.

Khi được hỏi về điểm đến tiềm năng, cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich chia sẻ rằng ông chưa biết rõ, nhưng nếu có một đội bóng mà ông chưa từng dẫn dắt mà lại muốn thử sức, thì đó chính là “một đội tuyển quốc gia”. Guardiola nhấn mạnh thêm: “Đó sẽ là bước đi tiếp theo”.

Gần đây, có tin đồn cho rằng Guardiola là mục tiêu mà Liên đoàn Bóng đá Mỹ (U.S. Soccer) nhắm đến trong quá trình tìm kiếm người thay thế Mauricio Pochettino, sau khi vị HLV người Argentina này rời đội tuyển Mỹ để chuyển sang dẫn dắt Man United.

LINH SƠN