Arsenal tiếp tục đánh rơi điểm số dù đã ở thế dẫn trước - trận thứ 2 liên tiếp ở mọi đấu trường - sau trận hòa 1-1 với Borussia Dortmund tại sân Emirates trong khuôn khổ Champions League.

Arsenal hòa 1-1 với Borussia Dortmund. Ảnh: THX

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn, nhờ pha lập công tuyệt đẹp từ khoảng cách 23 mét của Viktor Gyokeres ở phút thứ 10 - bàn thắng đầu tiên của anh trên sân nhà sau 206 ngày chờ đợi. Tuy nhiên, cũng giống như kịch bản trong trận đấu tại Premier League với Newcastle hôm thứ Bảy, Arsenal đã không thể bảo toàn chiến thắng khi Maximilian Beier ghi bàn gỡ hòa cho đội khách chỉ 10 phút đầu hiệp 2.

Thông số trận đấu, các nhà đương kim vô địch Premier League đã tạo ra tới 30 cú sút nhưng cuối cùng chỉ có được kết quả hòa 1-1 tại sân Emirates. HLV Mikel Arteta hài lòng với màn trình diễn áp đảo trước đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối về những gì lẽ ra đã có thể xảy ra.

“Đó là một màn trình diễn xuất sắc”, Arteta nói, “Cách chúng tôi thi đấu, nhất là khi xét đến đối thủ, là điều khiến tôi vô cùng hài lòng, bởi khó có thể đòi hỏi gì hơn nữa từ các cầu thủ. Nhưng rõ ràng, cảm giác chung là lẽ ra chúng tôi xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn sau một màn trình diễn như vậy và tạo ra được chừng ấy cơ hội.

Có yếu tố may mắn ở đây, và cũng cần cải thiện khả năng dứt điểm. Không thể phủ nhận chúng tôi đã chơi vượt trội, áp đảo và tạo ra sức ép lớn đến thế nào. Xem đội bóng thi đấu thật tuyệt vời, nhưng thật khó tin là có những tình huống bóng vẫn không chịu đi vào lưới. Tôi không rõ liệu vấn đề có nằm ở tâm lý của chúng tôi hay không. Như tôi đã nói, có một chút yếu tố may mắn ở đây, bởi làm sao mà một vài cú sút đó lại không thành bàn cơ chứ?”.

Trận hòa này giúp đội á quân mùa trước kéo dài chuỗi bất bại tại Champions League lên con số 20, nhưng đồng thời cũng chấm dứt chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại vòng bảng. Arsenal hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 5 trước khi vòng đấu thứ 5 khép lại. Tám đội dẫn đầu sẽ giành quyền trực tiếp vào vòng 16 đội.

Giờ đây, Pháo thủ tập trung trở lại để tìm kiếm chiến thắng tại Premier League, với màn đối đầu nảy lửa tiếp đón Man City vào ngày 29-11. Trong trận đấu tại châu Âu hôm thứ Ba, thủ thành Kepa Arrizabalaga đã có dịp hiếm hoi ra sân thay thế cho David Raya.

HLV Arteta vẫn chưa chắc chắn liệu thủ môn số một của mình - người dính chấn thương trong trận gặp Newcastle - có kịp bình phục để đối đầu vào cuối tuần này hay không. “Thật không may, tôi không có thêm thông tin gì về vấn đề này”, Arteta nói, “Trước hết, chúng tôi cần xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương và xem liệu cậu ấy có cơ hội ra sân hay không”.

LINH SƠN