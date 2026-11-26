Paris Saint-Germain lần đầu tiên mất điểm tại Champions League mùa này sau trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà trước AS Roma, đồng thời khiến nhà vô địch Pháp bỏ lỡ cơ hội san bằng thành tích toàn thắng cả 5 trận tại Champions League như Real Madrid.

PSG hòa 2-2 ngay trên sân nhà trước AS Roma (trái). Ảnh: THX

Hành trình chinh phục ngôi vương Champions League lần thứ 3 liên tiếp của PSG đang gặp khó khăn lớn trong những tuần gần đây khi các ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Tiếp đón AS Roma, HLV Luis Enrique cũng bất ngờ để Ousmane Dembele ngồi dự bị.

Đội chủ sân Parc des Princes đã bị sốc khi Mario Hermoso mở tỷ số cho đội khách ngay ở phút thứ 5. PSG ngược dòng dẫn lại 2-1 sau hơn 1 giờ thi đấu nhờ cú đánh đầu của Illia Zabarnyi và pha lập công trên chấm phạt đền của Dembele. Tuy nhiên, Donyell Malen vào sân từ ghế dự bị ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ chấm 11 mét, giúp AS Roma giành được một điểm đầy ấn tượng trước nhà đương kim vô địch.

Sau trận đấu, HLV Gian Piero Gasperini cảm thấy “hạnh phúc và tự hào” khi canh bạc của ông cùng AS Roma đã mang lại kết quả. AS Roma bước vào trận đấu tại sân Parc des Princes với tư cách là đội cửa dưới, đối đầu với đối thủ đã thống trị Champions League trong 2 năm qua và toàn thắng cả 4 trận kể từ đầu mùa giải này. Đội hình xuất phát của Roma gây bất ngờ lớn khi Malen, Paulo Dybala và Bryan Cristante đều ngồi dự bị, trong khi Niccolo Pisilli được xếp chơi phía sau Santiago Castro với nhiệm vụ theo kèm Vitinha.

“Tôi rất hạnh phúc và tự hào về màn trình diễn tối nay”, Gasperini chia sẻ trên Sky Sport Italia, “Rõ ràng là chúng tôi sẽ không thay đổi cách tiếp cận của mình, ngay cả khi đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất. PSG chắc chắn là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại. Họ không chỉ sở hữu dàn cầu thủ tài năng mà còn có lối chơi được tổ chức cực kỳ bài bản, cùng khả năng linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau”.

Gasperini cũng lý giải về cách bố trí đội hình: “Malen đã chơi rất nhiều trận. Dybala cũng vừa trở lại trong trận gặp Parma sau hơn một tháng nghỉ thi đấu. Cristante cũng đã chơi rất nhiều. Nhưng không phải là chúng tôi thay những cầu thủ này bằng những người kém hơn.

Chúng tôi hiểu nếu vẫn duy trì được thế trận, thì hiệp 2 sẽ trở thành thời điểm quyết định. PSG đã đưa Dembele cùng những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu khác vào sân. Về cuối trận, chúng tôi chỉ mong tiếng còi mãn cuộc vang lên thật nhanh”.

Khi nhìn vào đội hình xuất phát, cựu HLV nổi tiếng Fabio Capello đã tự hỏi liệu Gasperini và Roma có đang từ bỏ Champions League để tập trung cho Serie A hay không. Gasperini cười nói: “Tôi biết có những rủi ro nhất định, nhưng với tôi thì không, vì tôi thấy các chàng trai này đang tiến bộ từng ngày. Nếu chúng tôi có thể vượt qua những trận đấu như thế này, đó sẽ là cú hích lớn cho tất cả mọi người. Tôi sẽ xem lại trận đấu, bởi có rất nhiều bài học quý giá có thể giúp ích cho đội bóng trong chặng đường sắp tới tại Serie A cũng như Champions League”.

LINH SƠN