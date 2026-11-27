Bayern Munich thường tránh thực hiện các thương vụ chuyển nhượng vào tháng Giêng. Tuy nhiên, trước cuộc khủng hoảng chấn thương hiện tại, đội bóng khổng lồ xứ Bavaria có thể sẽ phải thay đổi quan điểm.

Quả bóng vàng Harry Kane phải nghỉ khoảng 3 tháng. Ảnh: THX

Bayern Munich đang thiếu vắng hàng loạt cái tên như Ismael Saibari, Harry Kane, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Alphonso Davies trong khi các ngôi sao Luis Diaz và Jamal Musiala chỉ vừa trở lại từ chấn thương. Điều này làm hạn chế đáng kể các lựa chọn nhân sự của HLV Vincent Kompany.

Như ở trận thua Lille 1-2 tại Champions League hôm giữa tuần, với việc vắng toàn bộ hàng tiền đạo, HLV Kompany thậm chí đã bố trí một hậu vệ phải, một hậu vệ trái, một tiền vệ và một cầu thủ 18 tuổi chơi trên hàng công.

Trong bối cảnh đó, thành tích của Bayern không có nhiều điều tích cực. Đoàn quân của HLV Kompany đã đánh mất ngôi đầu bảng Bundesliga, trong khi mục tiêu lọt vào tốp 8 tại Champions League giờ đây trở nên khó khăn. Mỗi vấn đề kể trên có thể chưa dẫn đến thảm họa, nhưng khi cộng hưởng lại, chúng tạo nên một bức tranh ngày càng đáng quan ngại.

Bayern vốn luôn không muốn thực hiện bất kỳ thương vụ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng ban lãnh đạo của họ giờ phải cân nhắc bổ sung ít nhất một cầu thủ. Theo nhà báo chuyên đưa tin về chuyển nhượng Fabrizio Romano, nhà vô địch Đức vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể - về việc chiêu mộ ai hay bao nhiêu cầu thủ - cho đến khoảng thời gian Giáng sinh. Dù vậy họ đã bắt đầu đánh giá tình hình, đang xem xét các mục tiêu tiềm năng.

Nếu quyết định gia nhập thị trường, Bayern hẳn sẽ rất tự tin vào khả năng thành công nhờ nguồn ngân quỹ dồi dào. Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) mới diễn ra, Bayern công bố doanh thu kỷ lục gần một tỷ EUR (1,1 tỷ USD) trong mùa giải 2025-2026, mùa giải mà họ giành chức vô địch Bundesliga lần thứ 13 trong vòng 14 năm qua, cũng giành chức vô địch Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal) và lọt vào bán kết UEFA Champions League.

HLV Kompany, người từng trải qua 18 ngày điều trị và hồi phục từ sự cố ngã quỵ trên sân tập, gần đây thúc giục toàn đội: “Vấn đề nằm ở đà tiến và tinh thần chiến đấu. Chúng tôi buộc phải tìm lại cảm giác chiến thắng, rồi từ đó xây dựng nền tảng - không chỉ thắng một trận, mà là hai, ba, bốn trận liên tiếp - để guồng quay ấy vận hành trở lại. Chẳng có lý do bào chữa nào cả. Đó đơn giản là thực tế hiện tại, và chúng tôi phải đoàn kết bên nhau. Đôi khi, bạn cần biết tận hưởng cuộc chiến và trực diện đối mặt với thử thách”.

LINH SƠN