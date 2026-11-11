HLV Kompany lần đầu trở lại sân tập của Bayern Munich

HLV Vincent Kompany lần đầu tiên trở lại sân tập của Bayern Munich vào sáng ngày 10-11, sau 18 ngày điều trị và hồi phục từ sự cố ngã quỵ trên sân tập.

Bayern Munich vẫn chơi tốt dù HLV Vincent Kompany vắng mặt. Ảnh: THX

Vincent Kompany gặp vấn đề sức khỏe trong một buổi tập của đội dự bị vào ngày 23-10, và được đưa đến bệnh viện, nơi ông được chẩn đoán mắc chứng kích ứng màng não. Trước sự cố đó, vị HLV 40 tuổi người Bỉ này đã bị ốm do nhiễm virus, khiến ông phải vắng mặt trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Bayern Munich và Arsenal tại Champions League. Dù vẫn có thể xuất hiện bên đường biên trong trận đấu đó, diễn ra vào ngày 21-10, nhưng ông tỏ ra khá trầm lắng trên băng ghế huấn luyện.

Cho đến sáng ngày 10-11, HLV Kompany đã xuất hiện tại khu phức hợp tập luyện Sabener Strasse của Bayern. Ông xuất hiện với cánh tay trái được đeo nẹp, và theo thông tin, đây là hệ quả của việc bị trật khớp vai trong cú ngã trước đó. Tờ Bild của Đức cũng đăng tải hình ảnh cho thấy nhà cầm quân người Bỉ có mặt tại văn phòng của CLB.

“Vincent Kompany đang trên đà hồi phục và đã trở lại sân tập tại Sabener Strasse từ đầu tuần này”, Bayern xác nhận trong một thông báo, “Huấn luyện viên trưởng của FC Bayern cũng đang thực hiện quá trình phục hồi chức năng cho chấn thương vai tại đây. Thời gian qua, Kompany đã nhận được sự chăm sóc y tế, trong khi trợ lý huấn luyện viên Aaron Danks tạm thời đảm nhận công việc thay ông”.

Bayern hiện không tổ chức các buổi tập đầy đủ do phần lớn cầu thủ đang bận thực hiện nghĩa vụ quốc tế. HLV Kompany dự kiến có thể sẽ sớm trở lại băng ghế chỉ đạo khi Bayern tiếp đón Cologne vào ngày 20-11, sau đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia. Kể từ khi trợ lý HLV Aaron Danks tạm quyền thay Kompany, Hùm xám đã giành được 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Lần duy nhất họ đánh rơi điểm số là trong trận hòa kịch tính 2-2 trước Borussia Dortmund.

Bayern hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 21 điểm sau 9 vòng đấu, bằng điểm với Dortmund nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Trận thắng ấn tượng 2-0 trên sân Atletico Madrid cũng giúp họ duy trì vị thế tốt tại Champions League, chỉ kém 1 điểm so với tốp 8 đội có suất vào thẳng vòng 1/8.

LINH SƠN