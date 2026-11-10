Sự nghiệp của Musiala trước thử thách sống còn

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich Uli Hoeness đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng ngôi sao trẻ Jamal Musiala có thể trở lại là cầu thủ xuất sắc như trước, sau khi anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thần kinh.

Jamal Musiala được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thần kinh có thể điều trị được. Ảnh: THX

Jamal Musiala, tuyển thủ 23 tuổi người Đức, đang phải đối mặt với một vấn đề thần kinh phức tạp. Cầu thủ tấn công này đã bị ngất 2 lần trong vòng 4 ngày khi Bayern Munich đang chuẩn bị cho mùa giải mới. Các cuộc kiểm tra y tế sau đó cho thấy anh mắc một chứng rối loạn thần kinh có thể điều trị được.

Bất chấp những chẩn đoán, cầu thủ 23 tuổi vẫn có khởi đầu khá ấn tượng ở mùa giải hiện tại, ghi 2 bàn thắng trong 4 lần ra sân ở mọi đấu trường, trước khi tạm dừng thi đấu vì chấn thương gân kheo.

Điều này là lý do khiến một nhân vật có tầm ảnh hưởng như Uli Hoeness đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì thể trạng lâu dài của Musiala, thậm chí cho rằng ngôi sao kiến ​​thiết này có thể gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ xuất sắc như trước đây. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình BR24 (Bavaria), Uli Hoeness thừa nhận rằng cả đội ngũ y tế của CLB lẫn bản thân cầu thủ này đều đang phải đối mặt với một tình huống chưa từng có tiền lệ.

“Chúng tôi đang đứng trước một bài toán khó, vì cậu ấy mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, mà chỉ có thể kiểm soát ở một mức độ nhất định thông qua việc dùng thuốc”, Hoeness giải thích. Ông cũng cảnh báo rằng, với cường độ khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao thì “Musiala có thể sẽ không bao giờ lấy lại được phong độ như trước đây”.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến lạc quan hơn. Huyền thoại bóng đá Đức và Bayern Munich Lothar Matthaus thì cho rằng những phát biểu công khai của vị Chủ tịch danh dự còn mang yếu tố tâm lý. Cựu đội trưởng Bayern cho rằng Hoeness đang cố tình tạo ra thử thách, với cách tiếp cận nghiêm khắc có thể khơi dậy tinh thần quyết tâm ở tiền đạo trẻ này

“Ông ấy đang cố tình "kích" cậu ấy một chút. Không phải lúc nào cũng nên bao bọc cầu thủ quá kỹ; đôi khi họ cần phải đối mặt với nghịch cảnh”, Matthaus chia sẻ trên chương trình Sky90. “Với tuyên bố này, Uli muốn tạo ra chính những nghịch cảnh đó cho Musiala. Việc ông ấy đưa ra những nhận xét như vậy là điều bình thường, bởi chúng ta không thể cứ mãi nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực rồi ngồi chờ cậu ấy trở lại. Nếu tôi ở vị trí của Jamal Musiala, đó sẽ là động lực mạnh mẽ để chứng minh cho Uli thấy rằng tôi đã trở lại”.

Bayern Munich đã cam kết dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Musiala, đồng thời đảm bảo tương lai của anh bằng một bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2030. Ngôi sao từng chia sẻ danh hiệu Chiếc giày vàng tại Euro 2024, và đã ghi 71 bàn thắng cùng 38 pha kiến ​​tạo sau 235 trận đấu cho Bayern, không thi đấu kể từ tháng 9 do gặp chấn thương gân kheo, nhưng gần đây anh đã bắt đầu trở lại sân tập.

LINH SƠN