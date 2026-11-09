Dortmund bất bại, CĐV vẫn thất vọng với HLV Kovac

Lối chơi quá thận trọng của HLV Niko Kovac khiến cho các CĐV của Borussia Dortmund thất vọng, dù đội bóng chủ sân Signal Iduna Park duy trì thành tích bất bại ở Bundesliga sau chiến thắng 2-1 trước Elversberg.

Cầu thủ Dortmund ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: THX)

HLV Kovac đã chọn cách "kết thúc trận đấu sớm" khi tỷ số mới đang là 1-0 bằng những sự thay đổi người ở các vị trí phòng ngự, điều này dường như đã khiến người hâm mộ Dortmund khó chịu, họ chỉ trích nhà cầm quân 55 tuổi vì chọn lối chơi phòng ngự thận trọng.

Một CĐV trên mạng xã hội X có nick-name là BVB1909 không ngần ngại chỉ trích những thay đổi của HLV Kovac sau khi mới chỉ dẫn trước 1-0 từ pha lập công ở phút thứ 55 của Felix Nmecha).

“Kovac, làm ơn đừng bao giờ than vãn trong các cuộc họp báo về việc chúng ta không thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Ông lại sợ hãi và chuyển sang sơ đồ phòng ngự mỗi khi chúng ta dẫn trước.

Những sự thay người của ông gửi tín hiệu đến các cầu thủ trên sân rằng chúng ta chỉ nên phòng ngự từ bây giờ. Đó không phải là cách để kết thúc trận đấu”, CĐV này viết tiếp giữa thời điểm làn sóng thất vọng gia tăng.

Một CĐV của BVB tên Marco cũng nhận xét tương tự: “Việc chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ khi đối đầu với một đội bóng mới lên hạng để bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0 và ngừng chơi bóng một cách bài bản là một cách tiếp cận rất thú vị từ Kovac. Những gì các cầu thủ làm sau đó thì thật là quá đáng. May mắn thay, nó đã có hiệu quả”.

Một người hâm mộ khác đã tweet về việc xem những khoảnh khắc như vậy thật “đau lòng”: “Kovac thực hiện những sự thay đổi ở hàng phòng ngự khi đang dẫn trước 1-0 trước một đội bóng mới lên hạng.

“Xin lỗi, nhưng điều này quá tệ và quá thiếu hiểu biết!!! Điều này không còn liên quan gì đến việc biết mình đang làm gì nữa! Thật đau lòng khi xem những trận đấu như thế này”, CĐV này có chia sẻ được nhiều người đồng tình.

Với cú đúp trong trận đấu, người hâm mộ này cảm thấy Felix Nmecha là cầu thủ nổi bật duy nhất: “Bạn có thể cảm ơn Felix, mọi thứ khác đều hoàn toàn tệ hại. Thật đáng xấu hổ ở thời điểm này”.

Trong khi đó, một người khác lại ca ngợi SV Elversberg, đội bóng mới có lần đầu tiên thi đấu tại Bundesliga trong lịch sử CLB, vì màn trình diễn “rất dũng cảm” trước Dortmund: “Quan trọng nhất: Kính trọng Elversberg. Bóng đá tuyệt vời và trên hết là dũng cảm”.

Kết quả thắng 2-1 giúp Dortmund vẫn xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa này. Họ có cùng 21 điểm sau 9 vòng đấu (6 trận thắng và 3 trận hòa) như đội đầu bảng Bayern Munich, nhưng có hiệu số kém hơn (+9 so với +20).

Sau trận đấu này, Dortmund cũng như các CLB Bundesliga khác bước vào quãng nghỉ quốc tế, cho các cầu thủ thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Dortmund sẽ quay lại thi đấu vào ngày 21-11, đối đầu với chủ nhà Borussia Monchengladbach trên sân Borussia-Park.

Đ.Hg.