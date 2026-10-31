Borussia Dortmund sớm lộ điểm yếu trước Bayern Munich

Thành tích đáng lo ngại của tiền đạo Serhou Guirassy trước Bayern Munich chắc chắn là điều khiến người hâm mộ Borussia Dortmund lo lắng trước trận “Der Klassiker”.

Serhou Guirassy (áo vàng) bị kèm chặt ở Siêu cúp nước Đức hồi tháng 8. Ảnh: THX

Kể từ khi gia nhập Dortmund, Guirassy góp mặt trong 5 trận “kinh điển nước Đức” trên mọi đấu trường nhưng vẫn chưa một lần điền tên mình lên bảng tỷ số.

Serhou Guirassy chuyển đến Borussia Dortmund từ VfB Stuttgart vào năm 2024 và ngay lập tức trở thành nguồn cung cấp bàn thắng đáng tin cậy. Trong 2 mùa giải trọn vẹn đầu tiên tại Bundesliga cùng Dortmund, chân sút người Guinea này đều lọt vào nhóm 3 cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải đấu - lần lượt với 26 và 17 pha lập công.

Sở hữu kỹ năng dứt điểm sắc bén cùng khả năng không chiến ấn tượng, Guirassy chính là mắt xích quan trọng giúp Dortmund duy trì phong độ ổn định trong 2 năm qua nhờ hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Tuy nhiên, có một cặp đấu mà cầu thủ 31 tuổi này luôn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương: đó chính là “Der Klassiker” (Siêu kinh điển nước Đức) trước Bayern Munich. Kể từ khi gia nhập Dortmund, Guirassy đã góp mặt trong 5 trận “Der Klassiker” trên mọi đấu trường. Kết quả là anh vẫn chưa một lần điền tên mình lên bảng tỷ số.

Trong 2 lần đối đầu đầu tiên với Hùm xám tại giải quốc nội, Guirassy đều chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không ghi bàn cũng chẳng có pha kiến ​​tạo nào, khi cả 2 trận đấu đó đều khép lại với tỷ số hòa.

Mùa giải trước, anh thi đấu 84 phút trong chuyến làm khách tại Munich nhưng tiếp tục “tịt ngòi”. Đến cuộc chạm trán vào tháng 2-2026, dù được tung vào sân từ băng ghế dự bị, anh cũng không thể tạo ra sự khác biệt hay truyền cảm hứng cho đội nhà.

Ngoài các trận đấu tại Bundesliga, Guirassy còn đối đầu với Bayern trong khuôn khổ Siêu cúp nước Đức vào tháng 8-2026. Sau 63 phút thi đấu mờ nhạt, anh đã được thay thế bởi Fabio Silva. Trên thực tế, Guirassy mới chỉ ghi đúng một bàn vào lưới Bayern trong 8 lần đối đầu - đó là trong trận hòa 2-2 khi anh còn khoác áo Stuttgart vào tháng 9-2022.

Ngoài ra, chuỗi trận “tịt ngòi” của Guirassy tại Bundesliga hiện tại cũng đáng báo động. Sau khởi đầu ấn tượng ở mùa giải 2026-2027 với các bàn thắng liên tiếp vào lưới Hamburg và Hoffenheim, phong độ của Guirassy đã sa sút đáng kể.

Anh không ghi thêm bàn nào trong 5 trận gần nhất, trải qua một trong những quãng thời gian khô hạn bàn thắng tệ nhất kể từ khi gia nhập Dortmund. Điều này đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn, khi đội bóng vùng Ruhr rất cần Guirassy tìm lại bản năng săn bàn, nhất là khi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch của họ đang bị đặt dấu hỏi lớn.

LINH SƠN