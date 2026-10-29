Bayern Munich thắng tưng bừng trong ngày Kompany xuất viện

Tiền đạo Michael Olise lập cú đúp, Bayern Munich dễ dàng đánh bại đội bóng hạng nhì Magdeburg 6-1 tại vòng 2 Cúp Quốc gia Đức, trong ngày HLV trưởng của họ Vincent Kompany xuất viện và bắt đầu quá trình hồi phục tại nhà.

Michael Olise tỏa sáng trong ngày Harry Kane được nghỉ ngơi. Ảnh: THX

Bayern Munich không cần đến sự phục vụ của chủ nhân mới giải thưởng Quả bóng vàng (Ballon d’Or) Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh ngồi dự bị nhưng anh được các đồng đội vinh danh bằng hàng rào danh dự ngay trước trận đấu.

Michael Olise và Ismael Saibari lần lượt lập công trong hiệp một, giúp Bayern bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-1. Sang hiệp hai, Olise ghi thêm một bàn từ chấm phạt đền, cùng với các pha lập công của Alphonso Davies, Nathaniel Brown và David Santos Daiber, khép lại chiến thắng đậm đà 6-1 cho đội chủ sân Allianz Arena.

Tuy nhiên, sau trận đấu, mối quan tâm chính của người hâm mộ sau là thông tin HLV Vincent Kompany vừa xuất viện và đang hồi phục tại nhà, 5 ngày sau khi ông bị ngã quỵ trong một buổi tập. Sự việc xảy ra vào ngày 23-10, khi nhà cầm quân 40 tuổi đang theo dõi buổi tập của đội dự bị của CLB.

Trợ lý Aaron Danks xác nhận về việc Kompany xuất viện: “Đây rõ ràng là một bước tiến rất tích cực trong quá trình hồi phục của anh ấy. Giờ đây, anh ấy có thể nghỉ ngơi tại nhà, gần gũi với gia đình và tận hưởng sự thoải mái trong không gian riêng của mình.

Sức khỏe của anh ấy là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là anh ấy cần được nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Vì vậy, chưa có bất kỳ mốc thời gian trở lại nào được ấn định cả cho anh ấy. Các bác sĩ của chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tình hình của Kompany, và khi hoàn toàn khỏe mạnh, anh ấy sẽ trở lại cùng chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều mong anh ấy sớm lấy lại sức khỏe và thể trạng tốt nhất trước khi quay trở lại làm việc cùng đội”.

Trong khi đó, Giám đốc thể thao Max Eberl chia sẻ: “Mục tiêu là để anh ấy trở lại khi đã hồi phục hoàn toàn. Việc anh ấy được xuất viện là một tin rất vui, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là điều quan trọng nhất, vì nó cho thấy tình trạng của anh ấy đã ổn định. Lúc này, ưu tiên hàng đầu là nghỉ ngơi và hồi phục. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình theo từng ngày mà không ấn định một khung thời gian cụ thể nào. Ngay từ đầu, tôi đã cố tình nhắc đến khoảng thời gian là ‘nhiều tuần’ để tránh tạo ra áp lực không cần thiết”.

Bây giờ, Bayern Munich sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về lộ trình điều trị tiếp theo cho HLV người Bỉ. “Sự cố hôm thứ Sáu vừa qua là do tình trạng kích ứng màng não. Bây giờ, anh ấy sẽ nghỉ ngơi và dùng thuốc theo chỉ định”, Eberl cho biết thêm, “Tôi rất tin tưởng anh ấy sẽ sớm trở lại đường biên và làm việc với 100% phong độ”.

Vào ngày 31-10, Bayern Munich sẽ đá trận “Der Klassiker” (Siêu kinh điển nước Đức) gặp Borussia Dortmund tại Bundesliga.

LINH SƠN