Borussia Dortmund tiếp thêm sự tự tin trước trận “Der Klassiker”

Borussia Dortmund giành chiến thắng 1-0 trước Eintracht Frankfurt. Ảnh: THX

Cú sút tuyệt đẹp của Maximilian Beier ở phút 80 đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho Borussia Dortmund tại sân Signal Iduna Park vào tối 24-10. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Kovac vực dậy sau 2 trận hòa liên tiếp tại Bundesliga trước Werder Bremen và Union Berlin. HLV Kovac hài lòng khi Dortmund đánh bại một Frankfurt đầy chất lượng: “Chúng tôi tất nhiên hy vọng kết quả tương tự sẽ lặp lại trong những ngày tới. Sau 3 trận sân khách đầy khó khăn, việc giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh như tối nay thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đó là những điểm tích cực mà chúng tôi rút ra được từ trận đấu này”.

Cùng với việc vượt qua đại diện Azerbaijan là Sabah tại UEFA Champions League hồi giữa tuần, tinh thần của các cầu thủ Dortmund rõ ràng đang dần khởi sắc trở lại. Và đây chính là thời điểm vô cùng cần thiết. Vào ngày 27-10, Dortmund sẽ tái đấu với Werder Bremen trong khuôn khổ vòng 2 Cúp Quốc gia Đức (DFB Cup), trước khi hành quân đến sân đối thủ truyền kiếp Bayern Munich tham dự trận “Der Klassiker” đầu tiên tại Bundesliga mùa giải 2026-2027 vào ngày cuối cùng của tháng.

“Tối nay thật sự rất tuyệt”, trung vệ Nico Schlotterbeck chia sẻ với Sky Germany. “Chúng tôi đã không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong hiệp 2. Nếu giữ vững lợi thế ở 2 phút cuối trong trận gặp Bremen trước đó, chúng tôi đã có thể thắng 6 trong 7 vòng đấu đầu tiên - một thành tích thực sự ấn tượng. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất, nhưng đội bóng đang ngày càng cải thiện. Chúng tôi sẽ hướng tới trận gặp Bayern vào tuần tới với quyết tâm tiếp tục thể hiện một màn trình diễn ấn tượng”.

Chiến thắng sít sao này đã tạm đưa Dortmund trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga, vượt lên trên nhà đương kim vô địch Bayern. Hôm nay, "hùm xám" sẽ đối đầu với Freiburg của HLV Julian Schuster, đội bóng hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Nếu Bayern không thể giành trọn 3 điểm, Dortmund sẽ bước vào màn đại chiến tại sân Allianz Arena vào cuối tuần tới với tư cách là đội dẫn đầu Bundesliga - điều mà họ đã không còn được trải nghiệm kể từ vòng 26 mùa giải 2022-2023.

LINH SƠN