Niclas Fullkrug phản hồi sau khi bị HLV Jurgen Klopp "chê" già

Tiền đạo kỳ cựu Niclas Fullkrug đã lên tiếng phản hồi những nhận xét của HLV đội tuyển quốc gia Đức Jurgen Klopp về độ tuổi của mình, ngay sau khi anh ghi cú đúp cho Werder Bremen trong trận đấu thứ 2 liên tiếp tại Bundesliga.

Niclas Fullkrug trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức. Ảnh: THX

Tiền đạo Niclas Fullkrug của Werder Bremen tiếp tục chứng minh năng lực để hy vọng được gọi trở lại đội tuyển quốc gia Đức. Vào ngày 24-10, anh đã ghi cú đúp trong trận thứ 2 liên tiếp, góp công vào chiến thắng 3-2 của Werder Bremen trước Mainz tại Bundesliga. Sau khi ghi cả 2 bàn thắng từ chấm phạt đền, cầu thủ 33 tuổi này đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 8 sau 7 lần ra sân tại Bundesliga kể từ khi trở lại khoác áo Werder Bremen theo hợp đồng cho mượn từ West Ham.

Đây là phản ứng không thể tốt hơn của Fullkrug, không lâu sau khi HLV Jurgen Klopp có những phát biểu liên quan đến cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia của anh. Vào giữa tuần, Klopp đã đưa ra một nhận xét đáng chú ý trên DAZN: “Niclas Fullkrug liên tục ghi bàn tại Bundesliga, nhưng cậu ấy đã 33 tuổi rồi. Đó đâu phải lỗi của tôi. Chúng ta cần nhìn vào hiện tại, tương lai trung hạn và tương lai dài hạn. Ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện có thể diễn ra tốt đẹp; trong trung hạn, có lẽ cũng vậy. Còn về dài hạn thì… hãy chờ xem sao”.

Fullkrug từng là chân sút được cựu HLV đội tuyển quốc gia Đức Julian Nagelsmann ưa thích, anh cũng tỏ ra hiệu quả khi ghi 14 bàn sau 24 trận quốc tế. Tuy nhiên, chấn thương khiến phong độ của chân sút này giảm sút rõ rệt, lần cuối cùng Fullkrug khoác áo đội tuyển Đức là vào tháng 6-2025 tại UEFA Nations League. Bất chấp đang hồi sinh phong độ ở mùa giải này, Fullkrug không được tân HLV Klopp triệu tập trong đợt tập trung đầu tiên của nhiệm kỳ.

Khi được hỏi về phát biểu của HLV Klopp, Fullkrug đáp lại: “Ông ấy chỉ liệt kê các sự kiện thực tế, không hơn không kém. Tôi 33 tuổi và tôi đang liên tục ghi bàn. Tôi không có ý kiến ​​gì cả. Điều đó cũng chẳng tạo thêm động lực gì cho tôi. Tôi không thi đấu để được triệu tập lên tuyển. Tôi chơi bóng vì Werder. Tôi chẳng biết nói gì cả, biết nói gì đây? Tôi không nắm thông tin gì hết. Bất cứ điều gì tôi nói ra lúc này đều có thể sai hoặc quá vội vàng. Thú thật là, chuyện đó chẳng khiến tôi bận tâm”.

LINH SƠN