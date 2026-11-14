Hà Lan thắng Hy Lạp 7-0, Salah phá kỷ lục Ai Cập

Loạt trận quốc tế tại Nations League và Vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON 2027) đã diễn ra vô cùng bùng nổ. Bên cạnh những màn "hủy diệt" không tưởng của các đại gia châu Âu, bóng đá thế giới còn ghi nhận cột mốc lịch sử vĩ đại của Mohamed Salah trong màu áo tuyển Ai Cập.

Reijnders ăn mừng bàn thắng cho Hà Lan. Ảnh THX

Hà Lan đại thắng Hy Lạp 7-0, Đức bản lĩnh hạ Serbia

Tại bảng A2 Nations League, tuyển Hà Lan đã tạo nên màn trình diễn thăng hoa trên sân Johan Cruyff Arena khi đánh bại “hiện tượng” Hy Lạp với tỷ số đậm đà 7-0. Tiền vệ Tijjani Reijnders rực sáng với cú hat-trick ngay trong hiệp một ở các phút 12, 18 và cú đệm bóng cận thành. Crysencio Summerville mở tỷ số từ phút thứ 6, trong khi Jurrien Timber lập cú đúp và Donyell Malen ấn định thắng lợi 7-0. Kết quả này giúp Hà Lan đứng đầu bảng A2 với 11 điểm.

Ở trận đấu cùng bảng, tuyển Đức của HLV Jurgen Klopp vượt qua Serbia 3-1 ngay tại sân khách Belgrade dưới mưa lớn. Đức mở tỷ số ở phút thứ 3 nhờ cú đá phản lưới của Srdan Babic, trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt. Dù Babic rút ngắn tỷ số trong hiệp hai, tân binh Brajan Gruda đã ghi bàn solo ngoạn mục ấn định chiến thắng thứ 2 trong nhiệm kỳ Klopp tại đội tuyển Đức. Cuối trận, Serbia chỉ còn 9 người sau hai tấm thẻ đỏ của Vanja Dragojevic và Andrija Zivkovic.

Thắng lợi này giúp Đức đạt 8 điểm, bằng điểm Hy Lạp và sẵn sàng cho trận đại chiến tranh ngôi đầu với Hà Lan tại Berlin. Cũng ở Nations League, Thụy Sĩ hòa Slovenia 0-0 để giành vé thăng hạng League A, còn Scotland thắng Bắc Macedonia 2-1 nhờ cú đúp của John McGinn.

Mohamed Salah lập kỷ lục lịch sử, Tunisia chìm trong thảm họa

Tại vòng loại AFCON 2027, Mohamed Salah đã đi vào lịch sử bóng đá Ai Cập. Trong chiến thắng 5-0 trước Malawi tại Cairo, ngôi sao của Liverpool tỏa sáng với cú đúp ở những phút cuối. Hai bàn thắng này giúp Salah đạt mốc 70 bàn thắng quốc tế, chính thức vượt qua kỷ lục 68 bàn của huyền thoại Hossam Hassan để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Đội tuyển Ai Cập. Khởi đầu thuận lợi của tân HLV Ali Maher giúp Ai Cập vững vàng trên đỉnh bảng B.

Trái ngược với niềm vui của Ai Cập, đại gia Bắc Phi Tunisia tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi để thua Libya 0-2 ngay tại Sfax bởi các bàn thắng của Ali Youssef và Hamdou El Houni. Mới có 2 điểm ở bảng H, Tunisia đối mặt nguy cơ lớn đứt chuỗi 17 lần liên tiếp dự VCK AFCON.

Ở các diễn biến khác tại châu Phi, Achraf Hakimi lập cú đúp giúp Morocco đè bẹp Niger 5-1. Nigeria vượt qua Tanzania 3-1 nhờ cú đúp của Tolu Arokodare, trong khi “ngôi sao World Cup” Cape Verde đánh bại Liberia 4-2.

LONG KHANG