HLV Zidane lý giải trận thua đầu tiên cùng tuyển Pháp

HLV Zinedine Zidane của tuyển Pháp. Ảnh: THX

Dù sớm vươn lên dẫn trước tại San Siro, Michael Olise đã mang đến khởi đầu thuận lợi cho đội khách bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10, nhưng đà hưng phấn của tuyển Pháp dần chững lại khi Italy ngày càng tự tin và chơi quyết liệt hơn. Les Bleus có thể thiếu may mắn khi 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ trước phút 60, nhưng họ rõ ràng đã đánh mất nhịp độ và lép vế trong hiệp 2 khi đội tuyển Italy vùng lên mạnh mẽ để giành trọn 3 điểm.

Để thủng lưới 2 bàn trong 30 phút cuối tại San Siro, Zinedine Zidane đã phải nếm trải thất bại đầu tiên trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp - sau 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Chia sẻ sau tiếng còi mãn cuộc, cựu tiền vệ huyền thoại không giấu nổi sự thất vọng: “Tất nhiên là tôi cảm thấy thất vọng, bởi đội đã có những khoảnh khắc tốt, đặc biệt là trong hiệp một. Nhưng sau đó, chúng tôi chơi không còn tốt nữa. Đặc biệt là trong các tình huống tranh chấp tay đôi, chúng tôi thể hiện chưa thực sự hiệu quả. Đây là một phần của quá trình học hỏi, chắc chắn chúng tôi cần phải cải thiện những khía cạnh đó”.

Zidane chỉ ra toàn đội đã không duy trì được cự ly đội hình sau khi để đối phương vượt lên dẫn trước từ phút 63. Điều này dẫn đến một màn trình diễn rời rạc, tạo điều kiện cho đội chủ nhà thoải mái kiểm soát nhịp độ trận đấu theo ý muốn: “Khởi đầu hiệp 2 cũng khá tốt. Phải thừa nhận khi rơi vào thế khó, chúng tôi đã không biết cách phản ứng sao cho vẫn giữ đúng kế hoạch đề ra. Khi đối thủ vươn lên dẫn trước, đội hình bắt đầu trở nên rời rạc, đặc biệt là ở khâu phòng ngự”.

Zidane nói thêm: “Những khoảnh khắc như thế này giúp chúng tôi thấy được cách toàn đội phản ứng ra sao. Thà gặp phải những tình huống này ngay từ bây giờ còn hơn. Chúng tôi vẫn đang ở đó, vẫn nằm trong cuộc đua. Tối nay không phải là một thất bại hoàn toàn. Chúng tôi chỉ là không biết cách phản ứng trong những thời điểm khó khăn, đó là khía cạnh cần cải thiện”.

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất sau thất bại là sự vắng mặt của Kylian Mbappe. Đội bóng đã rất cần khả năng săn bàn của anh khi phải nỗ lực bám đuổi tỷ số. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid dự kiến ​​sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ tại Bordeaux ngày 15-11, mang đến sự sắc bén mà đội đã thiếu tại Milan. Về sự trở lại của Mbappe, Zidane nói: “Chúng tôi sẽ xem xét vào ngày mai, nhưng đó là kế hoạch dự kiến”.

Với thất bại này, tuyển Pháp đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu Bảng A1. Họ có cùng 10 điểm với Italy nhưng xếp sau vì kém về hiệu số trước lượt đấu cuối.

LINH SƠN