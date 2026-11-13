Điều đặc biệt trong chiến thắng lịch sử của tuyển Italy trước Pháp

Đội tuyển Italy lần đầu tiên chứng kiến một cặp anh em cùng khoác áo kể từ năm 1910, nhưng đó cũng là một cảm xúc rất trái ngược giữa họ trong chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Pháp.

Pio Esposito (số 9) ghi 9 bàn chỉ sau 14 lần ra sân cho đội tuyển Italy. Ảnh: THX

Tiền đạo 21 tuổi Pio Esposito, người đang khoác áo Inter Milan, đã tỏa sáng với một cú đúp. Bàn thắng đầu tiên của anh ở phút 27 đã cân bằng tỷ số trận đấu sau khi Michael Olise đưa đội khách Pháp vượt lên từ sớm. Sau khi Davide Frattesi đưa Italy lần đầu tiên vươn lên dẫn bàn ở phút 63, Pio Esposito ấn định chiến thắng 3-1 từ chấm phạt đền ở khoảng 15 phút cuối trận - tình huống này diễn ra 15 phút sau khi… anh trai của anh là Sebastiano Esposito bỏ lỡ một quả phạt đền, khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

Pio Esposito tiếp nối chuỗi ghi bàn ấn tượng cho Azzurri, chứng minh tiềm năng là trung phong xuất sắc tiếp theo của bóng đá Italy. Chân sút 21 tuổi này đã nâng tổng số bàn thắng quốc tế lên con số 9 chỉ sau 14 lần ra sân.

Thành tích này cũng phần nào giúp xóa nhòa ký ức buồn từ thất bại của tuyển Italy trước Bosnia và Herzegovina trong loạt trận play-off giành vé dự World Cup 2026. Bàn thắng thứ 2 là lần đầu tiên Pio Esposito thực hiện một quả phạt đền kể từ khi anh đá hỏng một quả sút luân lưu trước Bosnia -khiến Azzurri thua trận và lỡ hẹn với kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp.

“Khi bước lên chấm phạt đền, ký ức đó lại ùa về. Nhưng tôi không thể trốn tránh mãi được. Bạn phải đủ can đảm để đối mặt với nó”, Pio Esposito chia sẻ, và tiết lộ thêm lý do thúc đẩy anh quyết tâm thực hiện nó, “Tôi còn có thêm một trách nhiệm nữa: giúp mọi người quên đi sai lầm của anh trai mình. Khi anh ấy mắc lỗi, tôi cũng cảm thấy rất khó khăn. Vì vậy, tôi phải ghi bàn để ấn định kết quả, cũng là vì anh ấy”.

HLV Roberto Mancini sau trận tiết lộ ông cũng tỏ ra khá bất ngờ khi thấy Sebastiano bước lên thực hiện quả phạt đền, tình huống mà cầu thủ này đã sút bóng ra ngoài. Mancini xác nhận Pio mới là người được ưu tiên thực hiện phạt đền, còn Sebastiano - tiền đạo đang khoác áo Sassuolo - chỉ xếp thứ 2. “Đó là chuyện nội bộ gia đình thôi”, Mancini nói kèm nụ cười.

Đây là bước tiến vượt bậc của Pio Esposito. Cho đến đầu mùa giải trước, anh chàng này vẫn còn thi đấu tại Serie B trong màu áo Spezia (theo dạng cho mượn), trước khi có một mùa giải bùng nổ khi trở lại Inter Milan. Vào thứ Năm, khi được thay ra ở thời gian bù giờ, cầu thủ trẻ này đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ gần 71.500 khán giả tại sân San Siro.

Pio Esposito được kỳ vọng có thể trở thành tiền đạo kế thừa kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho Azzurri của Gigi Riva - người đã giữ vững thành tích 35 bàn thắng suốt 52 năm qua. “Chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa, bởi Gigi Riva đã đứng ở vị trí dẫn đầu suốt cả một đời người”, Mancini chia sẻ. “Vì lợi ích của đội tuyển quốc gia, chúng tôi mong sẽ có người vượt qua kỷ lục đó. Chắc chắn thành tích ghi bàn hiện tại của Pio là rất ấn tượng nếu xét đến số trận mà cậu ấy đã ra sân”.

Tuyển Italy đánh bại Pháp trên sân nhà sau 64 năm chờ đợi, khiến Zinedine Zidane phải nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Les Bleus. Italy cũng thắp sáng hy vọng lọt vào tứ kết UEFA Nations League khi vươn lên dẫn đầu Bảng A1 - cùng 10 điểm nhưng xếp trên Pháp nhờ hơn về hiệu số.

Thử thách tiếp theo của thầy trò Mancini là chuyến làm khách trên sân của tuyển Bỉ - đội đang có 9 điểm sau chiến thắng 2-1 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu giành kết quả tốt, Azzurri sẽ chính thức giành vé vào tứ kết vào tháng 3 năm tới với tư cách là đội đứng đầu bảng.

LINH SƠN