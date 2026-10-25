Tiền đạo Julian Alvarez đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Atletico Madrid vì những phát biểu của anh trong thời gian diễn ra World Cup 2026, khi ngôi sao người Argentina cho rằng việc rời CLB sẽ là phương án tốt nhất.

Julian Alvarez xin lỗi người hâm mộ Atletico Madrid vì từng tìm cách gia nhập Barcelona. Ảnh: THX

Julian Alvarez từng được Barcelona săn đón trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng thương vụ này đã không thành công và anh vẫn tiếp tục gắn bó với Atletico. Người hâm mộ Atletico đã gây áp lực lên Alvarez trong những lần ra sân đầu mùa giải này, tuy nhiên, sự căng thẳng đó dần dần đã dịu bớt sau khi chân sút 26 tuổi này kết thúc 6 tháng “tịt ngòi” với pha lập công ở trận hòa 1-1 với Stuttgart tại Champions League hồi giữa tuần.

Trở lại La Liga, Alvarez tiếp tục hành trình lấy lại niềm tin khi ghi bàn giúp Atletico giành chiến thắng 1-0 trước Deportivo La Coruna vào ngày 24-10. Bàn thắng hôm thứ Bảy là pha lập công đầu tiên của Alvarez tại La Liga sau 8 tháng, đồng thời là bàn thắng đầu tiên của anh trên sân nhà cho Atletico kể từ tháng 11-2025.

Sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà đánh bại Deportivo, tiền đạo này đã có những chia sẻ thẳng thắn: “Trước hết, tôi muốn nói vài lời. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ vì những gì tôi đã phát ngôn trong thời gian diễn ra World Cup. Đó là sai lầm từ phía tôi, cả về cách diễn đạt lẫn thời điểm đưa ra phát biểu.

Hơn hết, tôi hoàn toàn hiểu sự tức giận của mọi người. Nếu là một cổ động viên, chính tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy, nhất là khi họ đã luôn ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Ngay cả trong vài tuần gần đây, họ vẫn dành cho tôi sự bao dung rất lớn, và tôi thực sự trân trọng điều đó”.

Alvarez chia sẻ thêm: “Giờ đây, tôi cần tập trung vào công việc, tiếp tục cải thiện phong độ cùng tập thể đội bóng. Tôi bắt đầu cảm thấy ổn hơn... Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội vì họ đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua. Đã đến lúc bắt tay vào làm việc, bởi chúng tôi còn nhiều mục tiêu quan trọng cần hoàn thành cùng nhau”.

Chiến thắng mới nhất giúp Atletico tạm thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng La Liga là Barcelona xuống còn 2 điểm. Đoàn quân của HLV Diego Simeone hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Barcelona sẽ tiếp đón đội xếp thứ 3 là Real Madrid trong trận Siêu kinh điển (El Clasico) tại sân Camp Nou vào ngày 25-10.

HLV Simeone cũng tỏ ra hài lòng khi tuyển thủ người Argentina đưa ra lời xin lỗi: “Không dễ để nói lời xin lỗi đâu. Tôi rất vui cho Julian, giờ đây cậu ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Chúng tôi cần cậu ấy. Nếu CLB muốn đạt được những gì người hâm mộ kỳ vọng, chúng tôi cần một Julian Alvarez xuất sắc nhất”.

Thủ thành Jan Oblak của Atletico tin rằng Alvarez sẽ sớm giành lại tình cảm từ người hâm mộ trong những tuần tới: “Tôi mừng cho cậu ấy. Cậu ấy luôn nỗ lực hết mình, cống hiến rất nhiều, và tôi tin rằng từng chút một, cậu ấy sẽ chinh phục lại được người hâm mộ. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời - điều đó đã được chứng minh trước đây và giờ cậu ấy đang trên hành trình khẳng định lại đẳng cấp đó. Chúng tôi cần cậu ấy đạt phong độ tốt nhất có thể”.

LINH SƠN