"Hiện tượng" Real Betis tự tin tiếp đà thăng hoa

Real Betis đặt mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha khi họ có chuyến làm khách trên sân của Celta Vigo vào tối 25-10.

Real Betis đặt mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng tại La Liga. Ảnh: THX

Ở vòng đấu La Liga gần nhất, Real Betis vừa để thua Barcelona với tỷ số 2-5. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã quật khởi ngoạn mục ngay sau đó, họ giành chiến thắng 1-0 trước Feyenoord trong khuôn khổ vòng bảng Champions League hôm giữa tuần. Real Betis đang gây chú ý khi là một trong 5 đội vẫn còn toàn thắng tại giải đấu hàng đầu châu Âu, hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tổng với 9 điểm sau 3 lượt trận - một khởi đầu vô cùng ấn tượng tại đấu trường châu lục.

Tại giải quốc nội, Real Betis có khởi đầu mùa giải đầy mạnh mẽ. Với 19 điểm, họ hiện đang vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga. Đội bóng đến từ Seville tiếp tục đặt mục tiêu giành vé dự Champions League tại La Liga mùa này, đồng thời họ cũng đang nắm lợi thế lớn để cạnh tranh một suất vào vòng loại trực tiếp tại đấu trường châu Âu.

Bất lợi cho Real Betis là việc tiền vệ phòng ngự Facundo Bernal sẽ vắng mặt do án treo giò sau khi phải nhận thẻ đỏ trong trận thua trước Barcelona ở vòng đấu trước. Ngoài ra, hậu vệ trái Junior Firpo và tiền đạo Cucho Hernandez cũng không thể góp mặt vì chấn thương. Troy Parrott có thể tiếp tục được tin tưởng ở vị trí trung phong trong bối cảnh Hernandez vắng mặt, tuy nhiên, ngôi sao người CH Ailen đang lo lắng sau một vụ đột nhập vào nhà riêng của anh tại Seville

Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ trộm đột nhập vào nhà riêng của Troy Parrott, xảy ra đúng vào thời điểm Real Betis đối đầu với Barcelona vào ngày 17-10. Theo các phương tiện truyền thông tại Tây Ban Nha, camera an ninh (CCTV) đã ghi lại cảnh những kẻ lạ mặt đeo mặt nạ đột nhập vào tư gia của Parrott tại El Zaudin, một khu dân cư nằm ở ngoại ô thành phố. Theo thông tin ban đầu, những kẻ này đã rời đi mà không lấy bất cứ thứ gì.

Thời gian gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra các vụ trộm nhắm vào các cầu thủ bóng đá. Antony, đồng đội của Parrott tại Real Betis, cũng vừa bị trộm đột nhập vào nhà cách đây hơn một tuần, đúng vào thời điểm Betis đang thi đấu với Porto tại Champions League. Trước đó không lâu, cựu thủ môn của Sevilla là Sergio Rico đã trải qua một tình huống kinh hoàng khi nhà riêng của anh bị đột nhập lúc gia đình đang ở bên trong. Một số người thân của anh đã bị khống chế bằng súng và buộc phải giao nộp trang sức cùng đồng hồ.

Một phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Dân sự tại Seville cho biết họ đang điều tra một loạt vụ trộm ở khu vực Aljarafe, Seville. Hiện vẫn chưa có ai bị bắt giữ.

LINH SƠN