Tân binh Barcelona hào hứng trước trận El Clasico đầu tiên

Barcelona đối đầu Real Madrid được mệnh danh là Siêu kinh điển (El Clasico), thu hút sự chờ đợi của người hâm mộ toàn thế giới và cũng là trải nghiệm được mong chờ từ các ngôi sao lần đầu có cơ hội góp mặt.

Anthony Gordon trong màu áo Barcelona. Ảnh: THX

Barcelona đang thăng hoa tại La Liga với kỷ lục toàn thắng cả 9 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, với những đóng góp lớn từ các tân binh đẳng cấp như tiền vệ Rodri hay ngôi sao chạy cánh Anthony Gordon - những người đều đến từ bóng đá Anh. Giờ đây, họ đang có cơ hội chơi trận El Clasico nổi tiếng lần đầu tiên (diễn ra lúc 3 giờ, ngày 26-10).

Rodri, 30 tuổi, đã trở lại La Liga vào mùa hè này sau 7 năm thi đấu thành công tại Man City. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt với đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, bởi anh từng có cơ hội gia nhập Real Madrid vào mùa hè.

“Tôi thực sự hào hứng và nóng lòng được trải nghiệm trận đấu này lần đầu tiên”, Rodri nói. “Tôi từng xem rất nhiều lần qua truyền hình, từ khi còn là một cậu bé hâm mộ bóng đá, cho đến khi trưởng thành và theo dõi cả 2 đội. Đây luôn là một trận đấu đặc biệt, dù bạn đứng ở chiến tuyến nào đi chăng nữa, nên tôi cảm thấy rất vui”.

Trong khi tiền đạo Anthony Gordon, người đã gây dựng tên tuổi tại Newcastle trước khi gia nhập Barcelona với giá vào khoảng 80 triệu EUR, cho biết anh đã sẵn sàng cho thử thách này: “Tôi nghĩ trong những trận đấu kiểu này, khái niệm ‘đội được đánh giá cao hơn’ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Kết quả có thể nghiêng về bất kỳ phía nào, bởi áp lực rất lớn, tính cạnh tranh cực kỳ cao, và với trình độ chuyên môn hiện tại, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể định đoạt trận đấu. Vì vậy, tôi nghĩ cơ hội của 2 bên là ngang nhau”.

Barcelona cần phải nhanh chóng đứng dậy sau thất bại đầu tiên trong mùa giải - trận thua 2-4 trước Paris Saint-Germain tại Champions League hồi giữa tuần, qua đó chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại giải quốc nội, Barcelona vẫn đang duy trì thành tích toàn thắng trong khi Real Madrid đã phải nhận 2 thất bại. Nhưng Rodri khẳng định anh sẽ không bị phong độ hiện tại của Real Madrid đánh lừa.

Nhà vô địch World Cup 2026 chia sẻ: “Tôi đã biết tất cả các cầu thủ Real Madrid từ rất lâu rồi. Tôi từng đối đầu với họ trong nhiều trận đấu loại trực tiếp và nhận ra rằng một trong những điểm mạnh lớn nhất của họ là khiến đối thủ lầm tưởng rằng họ không quá xuất sắc. Họ không thể đánh lừa được chúng tôi - hay ít nhất là không thể đánh lừa được tôi. Real Madrid luôn là một đối thủ đáng gờm, bất kể họ đang có phong độ ra sao”.

LINH SƠN