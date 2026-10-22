Raphinha tuyên bố Barcelona sẽ quật khởi ở trận El Clasico

Đội trưởng Raphinha của Barcelona đã phát đi lời cảnh báo đanh thép tới Real Madrid, khẳng định thất bại trước Paris Saint-Germain tại Champions League sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho trận Siêu kinh điển (El Clasico).

Đội trưởng Raphinha (phải) của Barcelona. Ảnh: THX

Barcelona phải nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải 2026-2027 trong chuyến làm khách đầy khó khăn tại thủ đô nước Pháp. Đội bóng xứ Catalan đã thua đáng tiếc 2-4 trước đối thủ vốn 2 năm liền vô địch châu Âu, qua đó chấm dứt chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, Raphinha nhấn mạnh vào độ khó khi đối đầu với đội bóng của Luis Enrique. Cầu thủ chạy cánh này cho rằng tập thể của anh đã chơi ngang ngửa trước một đối thủ đẳng cấp hàng đầu trong một bầu không khí đầy áp lực.

“Chúng tôi biết điều này có thể xảy ra. Chúng tôi đang đối đầu với đội bóng 2 năm liên tiếp vô địch châu Âu, và việc thi đấu trước sự cổ vũ của người hâm mộ họ là một thử thách rất lớn”, Raphinha chia sẻ, “Chúng tôi đã hy vọng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một điểm, nhưng họ là một đội bóng được tổ chức rất bài bản. Bất chấp kết quả hôm nay, chúng tôi vẫn thi đấu ngang ngửa. Đây là một bài kiểm tra hữu ích, cho thấy chúng tôi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất”.

Dù kết quả không như ý, sự trở lại của Raphinha trong đội hình xuất phát là một tín hiệu tích cực. Ngôi sao tấn công người Brazil cho biết anh hoàn thành trận đấu tại đấu trường châu Âu mà không gặp vấn đề gì về sức khỏe. “Tôi mới chỉ tập luyện được chưa đầy một tuần, và kế hoạch đặt ra là hạn chế số phút thi đấu”, Raphinha chia sẻ, “Tôi kết thúc trận đấu trong trạng thái tốt và khỏe khoắn. Tôi vẫn đang nỗ lực để cải thiện hơn nữa nền tảng thể lực của mình”.

​​Raphinha cũng đưa ra thông điệp đầy quyết tâm sau trận thua đầu tiên, khẳng định cú vấp ngã trên đất Pháp sẽ không tác động đến tâm lý của tập thể Blaugrana khi họ chuẩn bị bước vào trận El Clasico đầy kịch tính với Real Madrid vào ngày 25-10. Đội trưởng của Barcelona cho biết toàn đội sẽ lắng nghe những đánh giá từ HLV Hansi Flick và tập trung cải thiện các khía cạnh còn thiếu sót trước khi bước vào trận đấu lớn tiếp theo.

“Chúng tôi đã hy vọng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một điểm tại PSG, nhưng cũng chẳng sao cả. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ mới đánh mất ba điểm mà thôi. Hiện tại, chúng tôi sẽ chờ xem HLV đưa ra những chỉ đạo gì để cải thiện lối chơi và chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho trận El Clasico”.

LINH SƠN