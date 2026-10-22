Man City có thể phải bị bán

Khả năng kháng cáo thành công của Man City là rất thấp, khiến họ đối diện với một loạt câu hỏi: CLB có buộc phải bán cho chủ mới không? Và vì sao nên cớ sự này?

Man City càng chứng tỏ sức mạnh, càng bị ghét. Ảnh THX

Có một hoàn cảnh hết sức kỳ quặc, trên sân cỏ Haaland và các đồng đội càng chứng tỏ sức mạnh áp đảo của mình khi toàn thắng cả 7 trận mở màn Premier League và độc chiếm ngôi đầu bảng. Ngược lại, người ta lại càng có lý do để tin rằng Man City cần bị trừng phạt khi đã “gian lận” để có được sức mạnh như hiện tại.

Áp lực lên ban lãnh đạo Man City ngày càng lớn khi khả năng trắng án bị đặt dấu hỏi. Chủ tịch Cơ quan Quản lý Bóng đá Độc lập Anh (IFR), David Kogan, khẳng định tổ chức có quyền buộc Sheikh Mansour bán CLB nếu sai phạm được xác nhận và phát hiện dấu hiệu quản lý thiếu minh bạch. Ông cũng tuyên bố sẽ từ chức nếu chính phủ Anh can thiệp vào quá trình phúc thẩm nhằm bảo vệ quan hệ ngoại giao với UAE.

"Tại sao Man City lại phải gian lận?"

Trong bài bình luận gây chú ý trên ESPN, cây viết Ryan O'Hanlon đã đặt ra câu hỏi mang tính bản chất: Tại sao một chủ sở hữu từ quỹ đầu tư có hàng nghìn tỷ USD lại phải tìm cách lách luật tài chính? Câu trả lời nằm ở sự bất bình đẳng mang tính hệ thống của Premier League và Luật Công bằng Tài chính (FFP).

Nhìn lại lịch sử từ năm 1888 khi William McGregor sáng lập Football League, đề xuất chia sẻ đều doanh thu bán vé đã bị 10 trong số 12 CLB sáng lập bác bỏ. Điều này gieo mầm cho sự phân hóa tài chính sâu sắc trong hơn một thế kỷ. Khi FFP được UEFA và Premier League áp dụng nhằm hạn chế thua lỗ, luật quy định các đội bóng chỉ được phép chi tiêu dựa trên doanh thu tự kiếm được.

Tuy nhiên, FFP đã vô tình tạo ra một "chiếc bẫy cấu trúc". Bằng cách buộc hạn mức chi tiêu phụ thuộc vào doanh thu có sẵn, FFP thực chất đã "đóng băng" trật tự bóng đá, bảo vệ tuyệt đối vị thế của các "ông lớn" truyền thống như Man United, Liverpool hay Arsenal, những đội bóng vốn đã tích lũy doanh thu thương mại khổng lồ từ trước đó khá lâu. Hiểu nôm na, đội bóng nào đã lớn, thì tiếp tục lớn. Và ngược lại, không có dư địa để các CLB nhỏ có thể phát triển do họ vốn không có doanh thu “khủng”.

Nghiên cứu từ Đại học Sheffield Hallam trên 24 giải đấu châu Âu cho thấy FFP không hề giúp giải đấu "bình đẳng" hơn, mà ngược lại còn làm gia tăng sự thống trị của nhóm thiểu số giàu có.

ESPN chỉ ra sự khác biệt then chốt giữa Chelsea và Man City. Chelsea dưới thời Roman Abramovich đã kịp chi tiêu hàng tỷ USD để xây dựng thế lực trước khi FFP ra đời. Ngược lại, khi tập đoàn Abu Dhabi thâu tóm Man City vào năm 2008, FFP đã khép lại cánh cửa bứt phá. Trong số 5 CLB từng vô địch Premier League nhiều lần, Man City là đội duy nhất từng bị rớt hạng trong lịch sử.

Không còn cách nào khác?

Để vươn lên từ thế yếu, phá vỡ trật tự cũ và cạnh tranh danh hiệu, Man City không thể trông chờ vào mức doanh thu hạn chế ban đầu. Họ bị đẩy vào thế "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc tạo ra các hợp đồng tài trợ thổi phồng doanh thu hơn 1 tỷ USD để trang trải chi phí mua sắm cầu thủ.

ESPN khẳng định hành vi lập hồ sơ giả mạo của Man City là không thể bào chữa, và một án phạt cực kỳ nghiêm khắc là bắt buộc để duy trì tính toàn vẹn của luật lệ. Khi các đội bóng như Newcastle hay Aston Villa chấp nhận tháo gỡ đội hình để tuân thủ quy định, Man City đã chọn cách vượt rào.

Tuy nhiên, ESPN kết luận: “Có một thực tế cay đắng là các CLB giàu truyền thống giành chiến thắng không chỉ vì họ giỏi hơn hay thông minh hơn, mà chủ yếu vì hệ thống quy tắc cho phép họ chi nhiều tiền hơn tất cả các đối thủ còn lại”

HỒ VIỆT