Phil Foden tìm lại chính mình tại Man City

Ngôi sao tấn công Phil Foden cho biết anh đang đi đúng hướng nhưng vẫn còn một chặng đường dài để trở lại phong độ đỉnh cao, sau khi lập hat-trick trong chiến thắng 5-1 của Man City trước AEK Athens tại Champions League.

Hình ảnh Phil Foden ở thời điểm đỉnh cao phong độ năm 2024. Ảnh: THX

Phil Foden trải qua 2 mùa giải thi đấu mờ nhạt, điều khiến anh lỡ cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Ngôi sao 26 tuổi người Anh tiếp tục có khởi đầu đầy thất vọng ở mùa giải năm nay - bao gồm cả tấm thẻ đỏ trong trận derby thành Manchester vào tháng trước.

Tuy nhiên, Foden đã có màn trở lại đầy ấn tượng trong vài ngày qua. Bàn thắng trong trận thắng Ipswich tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua là pha lập công đầu tiên của Foden kể từ tháng 12 năm ngoái, và cú hat-trick này cũng đánh dấu những bàn thắng đầu tiên của anh tại Champions League sau gần 12 tháng.

“Từng bước một, nhưng chắc chắn”, Foden chia sẻ với TNT Sports khi được hỏi liệu anh đã lấy lại phong độ tốt nhất hay chưa. “Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng tôi đang đi đúng hướng. Việc ghi bàn chắc chắn là một sự trợ giúp lớn. Tôi chỉ muốn tiếp tục nỗ lực làm việc và cố gắng đạt phong độ tốt nhất có thể vì HLV và tập thể đội bóng”.

Đây là cú hat-trick thứ 4 trong sự nghiệp của Foden trên mọi đấu trường, và là lần đầu tiên kể từ năm 2024 - năm mà anh từng lập 2 cú hat-trick chỉ trong vòng 2 tháng.

“Thật vui khi ghi được bàn thắng”, Foden chia sẻ. “Là một cầu thủ tấn công, tôi cần phải duy trì việc ghi bàn và đóng góp cho đội bóng. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự tự tin của tôi”.

Những khó khăn trước đó khiến Foden lỡ cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup mùa hè này. Tuy nhiên, HLV Enzo Maresca của Man City khẳng định tài năng của cầu thủ 26 tuổi này chưa bao giờ là điều đáng nghi ngờ, ngay cả khi phong độ của anh có phần sa sút.

“Tôi đã nói ngay từ ngày đầu tiên, tôi coi Phil là một trong những cầu thủ người Anh xuất sắc nhất”, Maresca phát biểu trong buổi họp báo. “Vì nhiều lý do khác nhau trong 2 hoặc 3 năm qua, Phil đã không đạt phong độ tốt nhất. Nhưng tôi biết rõ năng lực của cậu ấy, nên tôi chỉ đang cố gắng hỗ trợ cậu ấy, bởi chúng tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ đóng góp lớn cho đội bóng ở mùa giải này”.

Chiến thắng này giúp Man City trở lại đúng quỹ đạo tại Champions League sau thất bại trên sân nhà trước Paris Saint-Germain vào tuần trước. Dù tung ra sân đội hình có nhiều thay đổi khi tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị, bao gồm tiền đạo chủ lực Erling Haaland ngồi dự bị suốt cả trận, Man City vẫn tỏ ra vượt trội hoàn toàn trước đối thủ.

“Tôi thực sự tận hưởng trận đấu này”, Foden chia sẻ thêm. “Các đồng đội của tôi lại một lần nữa chơi rất tuyệt vời. Chúng tôi đã cho thấy tinh thần quyết tâm cao độ. Có những thời điểm trận đấu diễn ra không mấy suôn sẻ nhưng toàn đội vẫn kiên định với kế hoạch đề ra, tiếp tục nỗ lực và cuối cùng đã xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương. Nhìn chung, tôi cảm thấy rất hài lòng”.

LINH SƠN