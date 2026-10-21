PSG -Barcelona 4-2: Nhà vô địch thị uy sức mạnh

Barcelona đã kết thúc chuỗi 11 trận toàn thắng từ đầu mùa trong một trận cầu cống hiến giữa hai thế lực tấn công hàng đầu châu Âu, nơi hàng thủ dâng cao mạo hiểm của HLV Hansi Flick bị trừng phạt bởi bản lĩnh của nhà vua PSG lên tiếng đúng lúc ở những thời khắc sinh tử.

Được dự báo là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất đối với Barcelona mùa này, trận đấu tại Paris đã diễn ra với kịch bản nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên. Triết lý phòng ngự dâng cao mạo hiểm của HLV Hansi Flick cùng việc vắng mặt các trụ cột hàng thủ như Jules Kounde hay García đã khiến hệ thống phòng ngự của đại diện Tây Ban Nha liên tục chao đảo.

Theo dữ liệu thống kê từ Opta, hai đội đã tung ra tổng cộng 40 cú sút (PSG 22, Barcelona 18) và tạo ra tới 11 cơ hội rõ ràng (big chances). Trong đó, riêng hiệp 1, PSG đã áp đảo hoàn toàn khi tung ra 10 cú sút trúng đích trên tổng số 12 lần hãm thành. Đây là số cú sút trúng đích trong hiệp một nhiều nhất mà Barcelona phải hứng chịu tại Champions League kể từ mùa giải 2003-04.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Joan Garcia với tổng cộng 10 pha cứu thua xuất thần (8 pha trong hiệp 1), lưới của đội khách có thể đã rung lên nhiều hơn rất nhiều.

Diễn biến tình huống theo đồ họa Opta

Cuộc diễn xướng của thế hệ tuổi teen

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận đại chiến này chính là màn trình diễn của các tài năng trẻ. Barcelona đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành đội bóng đầu tiên xuất phát với 4 cầu thủ tuổi teen trong đội hình chính: Lamine Yamal, Marc Bernal, Xavi Espart và Pau Cubarsi.

Sự dũng cảm của Flick từng có lúc mang lại hy vọng khi hậu vệ 19 tuổi Xavi Espart ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 55, trước khi Lamine Yamal thực hiện pha solo tuyệt đẹp san bằng tỷ số 2-2 ở phút 79. Với bàn thắng này, Yamal đã chạm mốc 13 bàn thắng tại Champions League ở tuổi 19, vươn lên san bằng kỷ lục cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu của Kylian Mbappe.

Tuy nhiên, phía PSG cũng sở hữu một "viên ngọc quý" rực rỡ là Desire Doue. Tuyển thủ trẻ Pháp mở tỷ số ở phút 38 và tạt bóng chuẩn xác cho Lucas Hernnndez đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 72. Opta ghi nhận Doue đã in dấu giày vào 16 bàn thắng sau 16 trận Champions League gần nhất (9 bàn, 7 kiến tạo).

Dù sớm gặp tổn thất lực lượng khi Dembele phải rời sân vì chấn thương gân khoeo ở phút 20 và Kvaratskhelia gặp vấn đề thể lực, PSG vẫn khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Khi Barcelona vừa tìm được bàn gỡ 2-2 nhờ khoảnh khắc cá nhân của Yamal, PSG đã đáp trả tàn nhẫn chỉ 2 phút sau đó. Phút 81, Vitinha khống chế bóng bằng ngực gọn gàng trước khi tung cú sút xa trái phá nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút 86, Fabian Ruiz đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 4-2 chung cuộc.

Thắng lợi này giúp HLV Luis Enrique vươn tới chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp tại Champions League (9 thắng, 4 hòa), cân bằng kỷ lục lịch sử của CLB, tiếp tục khẳng định họ là ứng viên số một cho chiếc cúp tai voi châu Âu mùa này.

Cuộc đọ sức kịch tính này cũng đưa cặp đấu PSG - Barcelona chạm mốc 63 bàn thắng qua 16 lần đối đầu, trở thành cặp đấu có số bàn thắng cao thứ hai trong lịch sử C1/Champions League.

LONG KHANG