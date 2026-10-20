Barcelona và hiểm họa từ Paris

Trận cầu tâm điểm của lượt trận thứ 3 giữa 2 đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại, đều sở hữu lối chơi tấn công cống hiến bậc nhất thế giới, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn vào rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam).

Kể từ khi UEFA áp dụng thể thức thi đấu mới, cuộc đụng độ giữa hai gã khổng lồ này được coi là thước đo cho tham vọng xưng vương. Từ mùa giải 2024-2025 đến nay, các trận đấu có sự góp mặt của PSG và Barcelona chứng kiến tổng số bàn thắng cao nhất giải đấu, lần lượt là 134 bàn đối với PSG và 130 bàn đối với Barcelona.

Lịch sử đối đầu giữa họ luôn là đợt sóng ngầm bùng nổ bàn thắng. Trong số các cặp đấu đã chạm trán từ 10 lần trở lên tại Cúp C1/Champions League, chỉ có cuộc đối đầu giữa Ajax và Bayern Munich (3.9 bàn/trận) sở hữu tỷ lệ bàn thắng cao hơn PSG - Barcelona (trung bình 3.8 bàn/trận với 57 bàn thắng qua 15 lần gặp nhau).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barcelona đang trình diễn phong độ hủy diệt với 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường mùa này, ghi tới 48 bàn thắng (trung bình 4.4 bàn/trận). Họ cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Cúp C1/Champions League ghi từ 4 bàn trở lên trong 4 trận liên tiếp ở giai đoạn vòng bảng.

Số cú sút và bàn thắng của Barca mùa này. Đồ họa Opta

Tuy nhiên, triết lý tấn công rực lửa của Flick cũng khiến hàng thủ Barca mỏng manh hơn: đội ông sở hữu tỷ lệ bàn thắng ghi được cao nhất (3 bàn/trận) nhưng cũng có tỷ lệ để thủng lưới cao nhất (1.6 bàn/trận) trong số các HLV của Barca từng chỉ đạo từ 5 trận trở lên tại Cúp C1/Champions League.

Barcelona đang đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng ở hàng phòng ngự. Họ không có Jules Kounde, Eric Garcia lẫn Andreas Christensen, khiến họ chỉ còn đúng 5 hậu vệ đội một lành lặn. Nhiều khả năng, các tiền vệ như Rodri hoặc Frenkie de Jong sẽ được kéo về đá trung vệ.

Hàng thủ chắp vá của Barca sẽ chịu thử thách khổng lồ trước sức mạnh vượt trội mà PSG đang có. Nhà vô địch châu Âu đang có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, ghi tới 10 bàn thắng, bao gồm màn hủy diệt Man City 4-2 ngay tại Etihad.

PSG hiện sở hữu chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp tại Champions League. Ngoài ra, họ cũng đang có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. PSG cũng có lợi thế đối đầu trước Barca: Trong 16 lần chạm trán giữa hai đội tại đấu trường châu Âu, PSG nhỉnh hơn với 6 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại.

Đáng chú ý, PSG đã thắng cả 2 lần đụng độ gần nhất trước Barcelona. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, họ sẽ trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử (sau Bayern Munich) thắng Barcelona 3 trận liên tiếp tại đấu trường này

Đội hình dự kiến PSG (4-3-3): Safonov — Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne — Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz — Akliouche, Dembele, Kvaratskhelia. Barcelona (4-3-3): Garcia — Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo — Fermin Lopez, Rodri, Pedri — Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Một ưu thế khác của PSG là họ có họ nhiều “người cũ” của đối thủ. Đầu tiên là HLV Luis Enrique, kế đến là tiền đạo người Tây Ban Nha Ferran Torres vừa chuyển sang PSG và nhanh chóng trở thành chân sút số một của đội bóng mùa này với 7 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Một cựu sao Barcelona khác là Dembele đang bùng nổ mạnh mẽ với 6 đường kiến tạo và 4 bàn thắng. Cùng với Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia, họ đều nằm trong nhóm 9 cầu thủ tại Champions League đạt trung bình ghi bàn hoặc kiến tạo ít nhất 1 lần mỗi 90 phút kể từ mùa giải 2024-25.

Đối đầu với hỏa lực ấy, Barca sẽ trông cậy vào Lamine Yamal. Siêu sao 19 tuổi in dấu giày vào 5 bàn thắng chỉ sau 2 trận tại Champions League mùa này (1 bàn, 4 kiến tạo). Một tin vui cho Yamal, đó là “khắc tinh” Nuno Mendes, người có khả năng khiến anh “biến mất” không thể có mặt ở hàng thủ PSG vì chấn thương. Yamal còn có sự hỗ trợ từ Raphinha, người sẵn sàng ra sân lần đầu tiên kể từ giữa tháng 9 sau khi bình phục chấn thương.

Dự đoán tỷ lệ chiến thắng từ Siêu máy tính Opta

HỒ VIỆT