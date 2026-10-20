Siêu máy tính dự đoán: Liverpool, Man City chắc thắng, PSG dễ hòa Barcelona

Trong ngày thi đấu đầu tiên của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League diễn ra đêm 20-10 (giờ Việt Nam), có nhiều trận đấu có sự chênh lệch về trình độ, ngoại trừ cuộc đại chiến tại Paris.

PSG - Barcelona: Đại chiến đỉnh cao tại Công viên các Hoàng tử

Trận đấu tâm điểm và được chờ đón nhất trong tối 20-10 chắc chắn là màn đọ sức giữa PSG và Barcelona. Cả hai gã khổng lồ của bóng đá thế giới hiện đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng vòng bảng sau hai lượt trận đầu tiên.

Đương kim vô địch PSG đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trước đại diện xứ Catalonia. Trong lịch sử Champions League, chỉ có duy nhất Bayern Munich (từ tháng 5-2015 đến tháng 10-2022) từng làm được điều tương tự trước Barcelona.

Siêu máy tính Opta đã trải qua một quá trình tính toán vô cùng khốc liệt để đưa ra tỷ lệ chiến thắng cho cặp đấu này. Kết quả mô phỏng nghiêng nhẹ về phía đội chủ nhà PSG với 39.7% cơ hội giành chiến thắng, trong khi cơ hội của Barcelona cũng sát nút ở mức 37.7%.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn hứa hẹn một cơn mưa bàn thắng. Trong số các cặp đấu đã diễn ra từ 10 lần trở lên tại Cúp C1/Champions League, chỉ có cặp Ajax vs Bayern Munich (trung bình 3.9 bàn/trận) là sở hữu tỷ lệ bàn thắng cao hơn cuộc đụng độ giữa PSG và Barcelona (trung bình 3.8 bàn/trận với tổng cộng 57 bàn thắng qua 15 lần chạm trán).

Manchester City - AEK Athens: Sau thất bại 2-4 trong trận cầu đầy biến động trước PSG ở lượt trận trước, Man City quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng tiếp đón AEK Athens.

Lần gần nhất một đội bóng ngoài tốp 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đánh bại được Man City trên sân Etihad tại Champions League đã diễn ra từ tháng 3-2018 (Basel thắng 2-1). Kể từ đó, Man City đã trải qua chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp trước các đối thủ này (thắng 12, hòa 3), đạt hiệu suất ghi bàn trung bình lên tới 3.1 bàn mỗi trận (ghi tổng cộng 46 bàn).

Mối đe dọa lớn nhất đối với đại diện Hy Lạp chính là trung phong Haaland. Chân sút người Na Uy đã ghi tới 61 bàn thắng chỉ sau 60 lần ra sân tại Champions League, trong đó có 27 bàn sau 22 trận đối đầu với các đội bóng ngoài 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Chính vì sự chênh lệch đẳng cấp này, siêu máy tính Opta đưa ra dự đoán hết sức áp đảo: Man City giành chiến thắng trong 83.0% số lần mô phỏng, trong khi cơ hội tạo nên địa chấn của AEK Athens chỉ vỏn vẹn 6.8%.

Liverpool - Villarreal: Pháo đài Anfield và cái dớp của "Tàu ngầm vàng"

Một đại diện Premier League khác cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ siêu máy tính trên sân nhà ở lượt trận thứ ba này là Liverpool với 61.4% khả năng thắng trận. Con số này hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn vào thành tích đối đầu thảm họa của Villarreal trước các đại diện nước Anh.

Đội bóng Tây Ban Nha chưa từng giành nổi một chiến thắng nào trong 16 lần chạm trán các CLB Anh tại Champions League (hòa 6, thua 10), chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng và đã để thua liên tiếp cả 9 trận gần nhất.

Bên cạnh ba trận cầu tâm điểm trên, tối thứ Ba còn chứng kiến hàng loạt cuộc so tài đáng chú ý của các CLB khác:

Borussia Dortmund - Sabah: Sabah (Azerbaijan) vừa gây bất ngờ lớn khi có chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng Champions League trước Slavia Prague với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, thử thách sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi họ phải đối đầu với Borussia Dortmund. Dortmund có thành tích toàn thắng cả 4 lần chạm trán các đại diện Azerbaijan tại cúp châu Âu và siêu máy tính Opta đánh giá khả năng BVB nối dài mạch thắng lên con số 5 là 68.9%.

Fenerbahçe - Slavia Prague: Sau khi để thua thảm hại 0-6 trước Aston Villa ở lượt trận trước, Fenerbahçe của Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội phục hồi phong độ khi tiếp đón Slavia Prague – đội bóng đang trải qua chuỗi 21 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Champions League (hòa 7, thua 14). Siêu máy tính trao cho Fenerbahçe 55.1% cơ hội giành chiến thắng.

Siêu máy tính Opta cũng dự đoán chiến thắng trên sân nhà cho Roma (77.2% trước Slovan Bratislava), Napoli (56.6% trước Bodo/Glimt), và FC Porto (56.3% trước PSV). Trong khi đó, Atletico Madrid là đại diện hiếm hoi được đánh giá cao hơn khi thi đấu trên sân khách với 44.9% cơ hội giành trọn 3 điểm trước Stuttgart.

LONG KHANG