Napoli thua tan tác Villarreal, nội bộ dậy sóng

Max Allegri thừa nhận mối quan hệ giữa ông với Kevin De Bruyne tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng trong thất bại 1-3 của Napoli trước Villarreal ở lượt trận thứ 2 UEFA Champions League 2026-2027.

De Bruyne bên trái đang quan sát đồng đội tranh bóng với cầu thủ Villarreal (Ảnh: THX/AFP)

Napoli rời đất Tây Ban Nha với những vết thương chằng chịt cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Amir Rrahmani, họ lại nhanh chóng sụp đổ một cách vô cùng tồi tệ bởi chính chuỗi sai lầm nối tiếp ở hàng thủ.

Matteo Politano chuyền về tai hại dâng cơ hội cho Georges Mikautadze gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 23, để rồi chỉ ít phút sau đó, Santiago Mourino tung cú dứt điểm sấm sét nâng tỷ số 2-1. Vừa nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng, Napoli hoàn toàn vỡ trận khi Tani Oluwaseyi ghi bàn ấn định 3-1 cho Villarreal.

“Đấu trường Champions League vốn như vậy đó. Bạn luôn cố gắng cống hiến hết sức mình, nhưng một khi tỷ số đã là 1-1, bạn không thể để thủng lưới bàn thứ 2 ngay lập tức như thế”, HLV Allegri phàn nàn khi chia sẻ với Sky Sport Italia.

“Chúng tôi đã có chuỗi những đường chuyền ngắn vô nghĩa khu giữa sân, tạo điều kiện cho Villarreal đủ thời gian gia tăng áp lực dâng cao. Điều đó vô tình đẩy Rafa Marin vào thế bị cô lập hoàn toàn trước khi đối thủ tung cú sút. Có những thời điểm bạn phải chống đỡ áp lực, nhưng không được phép mất phương hướng để thua thêm bàn nữa nhanh đến vậy”.

Sự thay đổi sang sơ đồ 3 trung vệ tưởng chừng đã phát huy hiệu quả trong chiến thắng 3-0 trước Frosinone hôm cuối tuần, nhưng ở trận đấu này, nó lại lộ rõ khoảng trống mênh mông trước các đợt phản công của Villarreal, đồng thời phơi bày điểm yếu thiếu tốc độ của hàng phòng ngự của đại biểu Serie A.

“Đặc trưng của một đội bóng biết rõ sức mạnh của mình là họ không bao giờ để đội hình bị xé lẻ hay dãn quá rộng. Đằng này, rất nhiều cầu thủ đã tự mình xử lý tình huống một cách cá nhân thiếu trách nhiệm. Tôi đã nói từ trận gặp Frosinone rằng chúng tôi có 4-5 cơ hội ngon nhưng lại đưa ra quyết định sai lầm ở khu 1/3 phần sân đối phương, và chúng tôi lặp lại chính xác những sai sót đó”, HLV Allegri tiếp tục chỉ trích các học trò.

Napoli hiện vẫn trắng tay sau 2 lượt trận đầu tại Champions League, để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Arsenal và gục ngã 1-3 trước Villarreal. Tuy nhiên, màn trình diễn mới nhất là một bước lùi đáng quan ngại so với trận ra quân.

“Chúng tôi còn cơ hội sửa sai. Cả đội sẽ cần tập trung cao độ và chắt chiu từng điểm số cần thiết để vượt qua vòng bảng. Chúng tôi có thể thua trận, nhưng tuyệt đối không thể thua theo cách như thế này. Các cầu thủ thiếu sự kiên nhẫn, không thể giữ nổi bóng”, Allegri tiếp tục.

Trong giờ nghỉ giải lao, bầu không khí có vẻ khá căng thẳng: Allegri và De Bruyne thảo luận gay gắt. Vậy rốt cuộc họ đã tranh luận điều gì một cách nảy lửa đến vậy?

“Tại một thời điểm, tôi đã yêu cầu cậu ấy lùi sâu xuống tổ chức và đẩy Scott McTominay lên cao hơn, bởi Bruyne sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt hơn; McTominay tỏ ra hữu dụng hơn khi xâm nhập vòng cấm tấn công. Thế nhưng chúng tôi lại không tìm được tiếng nói chung”, HLV Allegri giải thích.

Tình huống diễn ra không khác gì kịch bản cuộc phỏng vấn sau chiến thắng 3-0 trước Frosinone, khi Allegri liên tục khẳng định ông tin rằng De Bruyne nên đảm nhận vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu, trong khi siêu sao người Bỉ thẳng thắn thừa nhận không thích phương án chiến thuật này chút nào.

“Nếu phòng ngự tốt ngay từ hàng tiền vệ, chúng tôi tự khắc sẽ tạo ra lợi thế rất lớn khi bạn triển khai tấn công”, Allegri nói thêm, “Chúng tôi có những tình huống hãm thành, nhưng lại để đối thủ bắn phá khung thành quá nhiều. Toàn đội cần phải tìm lại sự cân bằng. Sự chắc chắn trong phòng ngự không có nghĩa là co cụm phòng ngự trước vòng cấm địa, mà cần không để đội hình bị kéo giãn liên tục và phải vắt sức chạy theo quả bóng suốt cả trận”.

Đ.Hg.