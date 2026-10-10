Erling Haaland kêu gọi Manchester City đoàn kết trước trận gặp Liverpool

Tay săn bàn hàng đầu của Manchester City - Erling Haaland - vừa kêu gọi mọi người ở tại sân Etihad cùng đoàn kết khi CLB bị cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của Premier League, ngay trước trận đấu quan trọng với Liverpool cuối tuần này.

Haaland trong màu áo xanh Manchester City là người kêu gọi tất cả đoàn kết (Ảnh: THX)

Mặc dù các kỳ nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG thực hiện nhiệm vụ quốc tế thường khá yên tĩnh về mặt tin tức tại đấu trường Premier League, nhưng tiêu đề báo chí Anh lại bị chi phối bởi phán quyết có tội của Manchester City, được đưa ra bởi một Hội đồng độc lập.

Người hâm mộ bóng đá Premier League và các chuyên gia đã suy đoán về các hình phạt tiềm năng dành cho Manchester City có thể rất nghiêm trọng như bị loại khỏi giải đấu hàng đầu của Xứ sở sương mù và xóa sổ thương hiệu.

Trong bối cảnh nước sôi lửa bóng đó, phát biểu với Sky Sports, Erling Haaland kêu gọi sự đoàn kết giữa tất cả những người có liên quan đến Manchester City, kêu gọi tất cả sẽ cùng sát cánh để chống lại khó khăn cả ở bên trong lẫn bên ngoài sân đấu.

Erling Haaland cho biết: “Chúng ta cần phải đoàn kết, phải ở lại bên nhau và giữ thái độ tích cực. Cho dù chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, chúng ta cũng phải mỉm cười, giữ thái độ tích cực, nhìn về phía trước và cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng ta phải lan tỏa tình yêu thương cho nhau, tận hưởng chuyến hành trình và mỉm cười!”.

Khi tạm quên đi những rắc rối liên quan đến pháp lý, Manchester City sẽ hành quân đến sân Anfield vào ngày 10-10 để đối đầu “đại kình địch” Liverpool, nhưng chắc chắn là đám đông khán giả sẽ trút giận lên các CĐV và các cầu thủ Man City vì các cáo buộc.

Liverpool và Manchester City đã từng tạo nên những cuộc đối đầu mang tính biểu tượng nhất của giải Anh cuối những năm 2010 và đầu những năm 2020, khi Jurgen Klopp và Pep Guardiola cạnh tranh nhau quyết liệt trên băng ghế chỉ đạo để giành các danh hiệu.



Hiện tại, những cáo buộc nhắm vào Manchester City chỉ liên quan đến giai đoạn từ 2009-2018, nhưng cổ động viên Liverpool cảm thấy đối thủ của họ tiếp tục có lợi thế nhờ những cầu thủ đã chiêu mộ trong các mùa 2018-19 và 2021-22, nên sẽ có phản ứng mạnh mẽ.

Bất kỳ sự tức giận nào hướng về phía Man City từ khán đài Anfield đều có thể hiểu được, và bầu không khí đó sẽ vô cùng khó khăn để các học trò của Enzo Maresca tìm ra cách đối phó, chưa kể đến những khó khăn mang tính chuyên môn đơn thuần.

Trong khi đó, HLV Maresca động viên Manchester City trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này: “Thật tuyệt vời khi cầu thủ rất hào hứng với hai trận đấu tiếp theo, đặc biệt là chúng tôi đang dẫn đầu bảng. Các cầu thủ biết kiểm soát ở khía cạnh bóng đá. Họ hoàn toàn không lo lắng về những điều khác. Họ hiểu nghề nghiệp mình giữa những bàn tán, nhưng họ không quá quan tâm”.

HLV trưởng của Manchester City chia sẻ trên trang chủ của CLB: “Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung vào việc làm thế nào để đánh bại Liverpool và cùng với người hâm mộ giành chiến thắng ngay tại Anfield”.

Đ.Hg.